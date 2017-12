Mama lui Michael Jackson, dată dispărută

Katherine Jackson, de 82 de ani, a fost dată dispărută la poliţia din Los Angeles, după ce nepoţii ei, Paris, Prince şi Blanket, nu au reuşit să o contacteze toată săptămâna. Cazul va fi preluat de poliţiştii de la departamentul pentru crime şi persoane dispărute. Cei trei copii ai megastarului sunt îngrijiţi în prezent de o bonă.

Starea de sănătate a lui Katherine Jackson suscită foarte mult interes, pentru că este tutorele legal al copiilor lui Michael Jackson şi astfel are acces la averea lăsată de acesta. Dispariţia ei este o nouă turnură în scandalul provocat de cinci dintre copiii săi, care au expediat o scrisoare publică administratorilor averii lui Michael Jackson, cerându-le să demisioneze. În acea scrisoare, Janet, Rebbie, Tito, Randy şi Jermaine Jackson le-au cerut lui John Branca şi John McClain să demisioneze imediat, întrucât ei consideră că semnătura din testamentul fratelui lor decedat a fost falsificată. Această scrisoare a fost dată publicităţii după ce alte trei iniţiative similare ale celor cinci fraţi au eşuat în justiţie. În aceeaşi scrisoare se afirmă că mama lor are o stare proastă de sănătate şi că a suferit de curând un mini-accident vascular cerebral. Avocata lui Katherine Jackson a declarat însă pentru CNN că aceasta are o sănătate bună şi nu a suferit niciun fel de atac cerebral. Fiica cea mai mare a starului, Paris Jackson, suferă cel mai mult din cauza acestei situaţii, întrucât şi-a pierdut deja tatăl, în urmă cu trei ani, iar acum, faptul că nu ştie dacă bunica ei este sănătoasă înseamnă mai mult decât poate îndura, după spusele avocatei Sandra Ribera.

DISPARIŢIE SUSPECTĂ Katherine Jackson a plecat de la reşedinţa ei din Calabasas, California, pe 15 iulie, însoţită de fiica sa mai mare, Rebbie, pentru a lua avionul spre Albuquerque, Nex Mexico, unde dorea să asiste la un concert al Jackson Brothers, pe 17 iulie. Nepoţii ei, care au locuit cu Katherine Jackson, după moartea tatălui lor, au încercat de atunci să o contacteze în fiecare zi. ”Copiii au încercat să o contacteze, dar nu au reuşit de aproape o săptămână. Sunt îngrijorată pentru sănătatea şi siguranţa ei”, a declarat avocata. Katherine Jackson nu a petrecut niciodată mai mult de 24 de ore departe de nepoţii ei sau fără să vorbească cu ei în fiecare zi la telefon.

Principalii beneficiari ai averii lui Michael Jackson sunt copiii şi mama sa, dar şi câteva organizaţii de caritate. Avocatul John Branca şi producătorul muzical John McClain au fost numiţi administratori ai fondului, într-un testament pe care Michael Jackson l-a semnat cu mult timp înainte de a muri.