Mama nu ştie ce-i face fiul

Judecătoarea Elena Ursulescu, care conduce completul de judecată în dosarul retrocedărilor în care primarul Radu Mazăre este implicat, a intervenit aseară pe un post naţional de televiziune pentru a-şi spune punctul de vedere. Deşi toate documentele prezentate dovedeau că se află în incompatibilitate, judecătoarea a susţinut cu tărie că nu se pune problema incompatibilităţii şi că cererea de recuzare a completului de judecată, depusă de avocaţii lui Radu Mazăre la ultima înfăţişare, a fost respinsă. „Eu nu ştiu ce face fiul meu. Suntem familii separate, fiecare îşi vede de treaba lui. Nu ştiu dacă a făcut afaceri cu statul român sau că este anchetat de DNA. Eu nu pot să comentez la televizor motivele pentru care am fost desemnată să judec acest dosar, însă pot să vă spun că s-a făcut în baza regulamentului de ordine interioară al Curţii de Apel Bucureşti”, a declarat Elena Ursulescu. În dialogul cu invitaţii şi moderatorul emisiunii, judecătoarea mai avea puţin şi spunea că nu are niciun fiu şi că ea are cunoştinţă că a născut o fată! Implicarea fiului judecătoarei într-o afacere de zeci de milioane de lei, cercetată de DNA, îi va aduce acesteia o nouă cerere de recuzare din partea avocaţilor primarului Radu Mazăre. În ceea ce priveşte afacerea SNLO, conducerea societăţii recunoaşte că este semnatară a unui contract aproape imposibil de reziliat, contract care nu face decât să alimenteze buzunarele „băieţilor deştepţi” din energie şi să dea tunuri după tunuri bugetului statului.