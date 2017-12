Mama octupleţilor a semnat un contract de 250.000 de dolari pentru un reality show

Nadya Suleman, femeia care a adus pe lume octupleţi, născuţi la Los Angeles în luna ianuarie, a semnat un contract cu un producător de televiziune, permiţîndu-le astfel copiilor ei să participe, timp de trei ani, la un reality show de pe urma căruia vor obţine suma de un sfert de milion de dolari. Cotidianul “Los Angeles Times” a informat că termenii contractului semnat cu producătorul Eyeworks prevăd ca octupleţii lui Nadya Suleman şi ceilalţi şase copii ai ei vor primi împreună suma de 125.000 de dolari pentru cele 36 de zile de filmări din primul an, 75.000 de dolari pentru cele 21 de zile de filmare din al doilea an şi 50.000 de dolari pentru cele 14 zile de filmare din ultimul an al show-ului. Contractul, care necesită validarea unui judecător, a fost depus vineri la Curtea Supremă din Los Angeles. Cei 14 copii, dintre care cel mai mare are opt ani, nu vor putea dispune de banii obţinuţi decît în momentul în care împlinesc 18 ani.

Filmările pentru program, al cărui conţinut nu a fost dezvăluit, vor începe pe data de 1 septembrie. Eyeworks TV, companie olandeză specializată în programe de tip reality, deţine filiale în 12 ţări din Europa, Argentina, Australia şi SUA. Nadya Suleman, în vîrstă de 33 de ani, a dat naştere octupleţilor pe data de 26 ianuarie. Tînăra s-a aflat în centrul unei controverse naţionale în momentul în care s-a aflat că este celibatară şi că mai are deja şase copii concepuţi prin inseminare artificială. Nu în ultimul rînd, femeia a suferit şi o serie de operaţii estetice pentru a semăna cît mai bine cu Angelina Jolie.