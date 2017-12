Mamă şi fiică lovite de un şofer fără permis

S-a urcat la volan, deşi nu are permis, şi a plecat la o plimbare pe străzile comunei Cumpăna. Este vorba despre un bărbat de 30 de ani, care ieri după-amiază a provocat un accident rutier pe strada Alexandru Lăpuşneanu, din Cumpăna. Acesta le-a spus poliţiştilor că dorea să înveţe să şofeze… Pentru isprava sa, suspectul s-a ales cu dosar penal. Alarma s-a dat în jurul orei 12.30, atunci când un apel la 112 anunţa că o fetiţă de şase ani şi mama ei, care se aflau la câţiva metri de casă, au fost lovite de un autoturism şi că şoferul a fugit. „Eram în spatele casei şi am auzit o bubuitură puternică. Am crezut că a lovit cineva maşina şi am ieşit imediat. Am auzit apoi şi un ţipăt de copil şi am alergat cât am putut de tare. Le-am văzut pe fetiţă şi pe mama ei lipite de maşina noastră. Autoturismul care le-a lovit se afla deja la colţ, iar pe stradă era un nor de praf, semn că plecase în trombă. Cred că avea viteză foarte mare”, a declarat Niculina Banu. Rudele celor două victime au ieşit într-un suflet din casă şi au încercat să îl oprească pe individ, însă în zadar. „Am auzit ţipete, urlete şi am ieşit imediat din casă. Deşi eram desculţ, am început să alerg după maşină, însă nu am reuşit să îl prind. Mergea foarte tare. Am observat că la prima intersecţie a virat la stânga şi de acolo nu mai ştiu nimic...”, a povestit Ştefan Popa. În scurt timp, la locul accidentului şi-au făcut apariţia poliţiştii de la Rutieră, dar şi o ambulanţă. Cele două victime, rănite uşor, au fost transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde au primit îngrijiri medicale.

CĂUTĂRI Martorii accidentului le-au spus anchetatorilor că şoferul conducea o Dacie Break, cu numărul de înmatriculare CT 71 TIT. Poliţiştii au dat, în scurt timp, de urma proprietarului, însă acesta le-a spus că i-a vândut maşina lui Marian Bucur, un bărbat din Cumpăna. El le-a prezentat anchetatorilor un contract pentru a-şi susţine afirmaţiile. Oamenii legii l-au găsit apoi şi pe noul deţinător al maşinii. Surpriză, însă... Şi acesta vânduse Dacia. Căutările s-au încheiat în momentul în care au dat de urma lui Ghiulnaidân Regep, de 30 de ani, care a recunoscut că a provocat accidentul. Poliţiştii au descoperit că acesta nu are permis. Întrebat de ce s-a urcat la volan în aceste condiţii, suspectul a răspuns că îşi dorea să înveţe să conducă şi a fugit deoarece s-a speriat. După câteva ore, anchetatorii au găsit şi Dacia, pe care individul o abandonase pe o stradă din municipiul Constanţa.