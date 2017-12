Mamaia 2008, “cea mai bună ediţie de pînă acum”

După trei seri de concurs aflate sub semnul emoţiilor şi după o serie de recitaluri de excepţie, duminică seară, la Teatrul de Vară din staţiunea Mamaia, Festivalul Naţional de Muzică Uşoară Mamaia s-a încheiat cu Gala Laureaţilor. Seara de gală s-a desfăşurat în prezenţa unei audienţe numeroase, care s-a arătat încîntată de prestaţia interpreţilor şi de calitatea pieselor participante la concurs. Publicul a răsplătit cu aplauze îndelungi cîştigătorii, fredonînd chiar unele dintre piesele cu care interpreţii au urcat pe podium.

Deşi emoţionaţi, cîştigătorii au făcut spectacol şi la festivitatea de premiere. Irina Popa, din Galaţi, cîştigătoarea Marelui Trofeu al Festivalului de la Mamaia, a declarat, fericită: „Mă bucur din tot sufletul că am cîştigat acest trofeu, mai ales că a fost o concurenţă acerbă. Am cîntat pentru bunica mea şi am trăit piesa la intensitate maximă. Am avut emoţii foarte mari, pentru că este un festival important”. Şi cîştigătoarea premiului I la secţiunea Interpretare, Minodora Dediş, din Galaţi, şi-a exprimat bucuria: „După aplauzele publicului, mă aşteptam să cîştig un premiu, dar nu chiar premiul I. Mă simt minunat!”. „Scopul festivalului de la Mamaia este de a descoperi tinere talente. Juriul a fost silit, în acest an, să facă departajări la diferenţe de sutimi. Voi duce această sarcină, de a descoperi talente, la bun sfîrşit şi voi fi mereu alături de festivalul de la Mamaia. Muzica uşoară va avea un prieten la malul mării! La anul, festivalul se va defăşura într-o altă locaţie, deoarece teatrul va intra în reparaţii capitale”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu. Momentul decernării premiilor s-a încheiat cu un superb spectacol de artificii.

Balerinii Anastasia Castro, Nicolas di Rago, Nancy Lopez, Fernando di Rago, solista Melina Liberati şi dirijorul Jose Maria Ulla au susţinut un spectacol „fierbinte” pe scena Teatrului de Vară, finalul ediţiei 2008 a festivalului aparţinîndu-le trupelor „Edict”, „Parlament” şi „Direcţia 5”. Recitalurile celor trei grupuri au fost primite cu aplauze furtunoase, majoritatea pieselor fiind cîntate şi de public. „Am avut emoţii, pentru că sîntem pentru prima oară la festivalul de la Mamaia, ca invitaţi. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut rolul acesta. Mi-au plăcut foarte mult şi concurenţii, eu îi ştiam pe toţi, pentru că am cutreierat toată România cu caravana şi chiar am avut emoţii pentru ei. Cred că este un an reuşit, au fost foarte multe voci bune”, a declarat Margareta, solista trupei „Edict”

„Este cea mai bună ediţie de pînă acum şi sînt foarte fericit din acest motiv. Au fost cei mai buni concurenţi, totul a mers perfect, am pus bazele unei orchestre adevărate la Constanţa. La anul sper să fie şi mai bine, vreau să mai aduc cîteva modificări regulamentului şi, cu acordul preşedintelui şi al consilierilor judeţeni, pe copiii aceştia, de la această ediţie, îi voi purta din nou într-o caravană pentru a avea posibilitatea să se afirme”, a afirmat directorul Direcţiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, Cristian Zgabercea.