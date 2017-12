Mamaia 2010: carnaval şi agrement nautic

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat vineri, la deschiderea tîrgului de turism ”Bursa Litoral - Delta Dunării 2010”, de la Pavilionul Expoziţional, organizat de Asociaţia Litoral - Delta Dunării, că îşi aduce aminte cît de greu a fost să realizeze principale atracţii turistice din staţiunea Mamaia (telegondola, parcul acvatic Aqua Magic, Piaţeta Cazino, palmierii, Piaţeta Perla). Mazăre a spus că pentru realizarea acestor obiective s-a chinuit împreună cu o parte a agenţilor de turism din Mamaia. „Spre exemplu, pentru construcţia telegondolei a fost un întreg scandal, pentru că am făcut-o fără aviz de mediu, cînd am realizat parcul Aqua Magic, de asemenea, a fost iureş în toată ţara, dar totuşi s-a realizat. Greutăţi au fost inclusiv pentru Piaţeta de la Cazino”, a spus Radu Mazăre, care a adăugat, în faţa agenţilor de turism, că „sînt mulţi cei care îşi aduc aminte de cum arăta Mamaia cu ani în urmă, plină de „coşmeliile” insalubre. Mazăre a spus apoi că voci negative au fost şi cînd s-au pus bariere, dar, chiar şi aşa, „staţiunea Mamaia a înregistrat cel mai mare număr de turişti de pe litoralul românesc”. Primarul Constanţei a a spus că a fost greu atunci, dar e greu şi acum. El a adăugat că s-a chinuit să introducă un concept al staţiunii Mamaia, inclusiv de a permite construcţii noi, „pentru că ideea mea este că staţiunea este ca o morişcă”. „Dacă ai o ofertă pe care s-o faci, vin turişti. Dacă vin turişti, sînt şi mai multe oferte. Dacă sînt mai mulţi turişti, se investeşte în hoteluri, cluburi, restaurante, ceea ce face să fie atraşi mai mulţi turişti. Mamaia, la ora actuală, este o morişcă”, a afirmat Mazăre. Primarul Constanţei a mai declarat că nu a fost suficient pentru realizarea acestor lucruri. „După construirea lor a fost nevoie să dăm cu subsemnatul pentru ele. Spre exemplu, după ce particip la deschidrere tîrgului (n.r. - vineri) mă întorc la Primărie, unde am de dat cu subsemnatul către patru instituţii ale statului, Agenţia Naţioanlă de Integritate, Curtea de Conturi, DNA şi Agenţia Naţională de Reglementare a Achiziţiilor, care mă controlează pentru evenimentele din vara aceasta de la Mamaia. Toate patru sînt la Mamaia ca să verifice cum a adus Mazăre şcoala de samba la Mamaia, cum a adus campionatul Formula 1 pe apă, cum a adus campionatul de acrobaţie aviatică. Lucrurile se mişcă greu şi, ulterior, dăm explicaţii multe pentru ele. Dar asta nu înseamnă că, anul viitor, mă voi opri. Ori nu mă mai controlează nimeni, ori mă controlează zece instituţii. Îi asigur pe turişti că, la anul, în Mamaia, vom avea cel puţin tot atîtea evenimente de atracţie şi mă gîndesc foarte serios să organizăm chiar un carnaval de mare amploare şi, în mod categoric, vom avea ambarcaţiuni de agrement, vaporaşe cu care să plimbăm turiştii din Mamaia către Mangalia sau pînă în Delta Dunării. Aproape sigur vom avea o pasarelă de unde să luăm turiştii din Mamaia şi vom avea minimum patru vaporaşe a 80 - 100 de locuri pentru turişti”, a adăugat Mazăre, mulţumind operatorilor din turism pentru că au adus turişti pe litoral.

Readucerea turiştilor străini, o ţintă!

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) şi vicepreşedintele al Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Nicuşor Constantinescu, a declarat că nu se poate face turism fără a avea o infrastructură adecvată. În acest sens, Nicuşor Constantinescu a declarat că a fost stabilit un protocol cu Ministerul Turismului pentru a conecta rutier staţiunea Costineşti cu Medgidia şi de acolo cu viitoarea autostradă, astfel încît traficul auto către litoral să fie deblocat. El a spus că există un proiect împreună cu Ministerul Turismului şi Consiliul Judeţean Tulcea şi pentru legarea litoralului cu Delta Dunării, pe mare, prin porturi turistice. De asemenea, Constantinescu a spus că mai există un proiect care să lege Marea Neagră - Delta Dunării şi Dunărea printr-un traseu pe apă, care să vină prin Brăila - Galaţi - Canalul Dunăre-Marea Neagră, dar şi unul pe uscat, prin construirea unei autostrăzi expres care să lege Delta Dunării de litoral. „Sînt proiecte de infrastructură strict necesare pentru a face un turism de calitate. Trabuie să ştim că şi acum se fac şapte ore cu trenul de la Bucureşti la Constanţa, că traficul auto este foarte aglomerat, iar conexiunile aeriene sînt insuficiente. Cred că sîntem bine intenţionaţi, dar important este să fim uniţi în aceste proiecte, să fim pragmatici şi efecienţi şi să promovăm interesul naţional românesc”, a spus Nicuşor Constantinescu, care a criticat faptul că România nu este promovată suficient în alte ţări. „Am fost recent în alte ţări şi am văzut că România nu este promovată. Avem posibilitatea de a o face şi degeaba facem evenimente dacă nu se vînd bilete afară. Este foarte bine că am reuşit să-i readucem pe turiştii români, dar trebuie să-i atragem şi pe cei străini. Acum 30 - 40 de ani vindeam bilete în ţările de nord. Acum nu se mai întîmplă acest lucru, pentru că nu se mai vînd bilete. Străinii trebuie să fie ţinta noastră”, a spus Constantinescu.

Udrea, „afurisită”

Printre participanţii la tîrgul de turism ”Bursa Litoral - Delta Dunării 2010” s-a aflat şi ministrul Turismului, Elena Udrea, care a primit ca premiu trofeul Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, alături de preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, pentru întreaga contribuţie adusă la dezvoltarea turismului litoral. Printre premianţi s-au mai aflat primarul Radu Mazăre şi primarul Mangaliei, Claudiu Tusac. În ceea ce o priveşte pe Elena Udrea, preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, a declarat că Elena Udrea este profilul de femeie care se potriveste cel mai bine pentru acest minister: „încăpăţînată, afurisită, puternică şi foarte hotărîtă”. La rîndul ei, Udrea a spus: „Este cel mai important premiu pe care îl primesc, pentru că vine de la profesioniştii din turism. De mult timp spun că trebuie lasaţi să vorbească profesioniştii şi nu diletanţii, nu cei care nu au făcut nimic în viaţa lor pentru turismul românesc sau pentru ţara asta, în general”. Aflată la cea de-a treia ediţie, manifestarea s-a transformat într-un veritabil Tîrg de turism şi constituie cel mai important eveniment de contractare a bazei hoteliere pentru sezonul 2010. La Bursa Litoral sînt înregistraţi peste 300 de participanţi, dintre care 79 agenţii de turism şi 112 hoteluri de pe Litoral şi din Delta Dunării. În cadrul primei zile de Bursă a avut loc contractarea bazei materiale pentru sezonul estival 2010. De asemenea, s-a desfăşurat o întîlnire între ministrul Udrea şi liderii agenţiilor de turism membre ANAT, unde s-au dezbătut probleme ale agenţiilor de turism. Bursa găzduieşte - în premieră - un concurs gastronomic internaţional, organizat de Asociaţia Profesioniştilor în Gastronomie - România ASPROGAST, la care participă echipe de maeştri bucătari din peste 10 ţări.

Oferte pentru sărbătorile de iarnă, la mare

Hotelierii care participă la tîrgul de turism şi-au prezentat şi primele oferte pentru sărbătorile de iarnă... la mare. „Dorim păstrarea tarifelor la acelaşi nivel cu cele de anul acesta şi încercăm să lansăm programul de rezervări timpurii mai devreme, din decembrie, pentru care preţurile să fie reduse. Trendul este păstrarea preţurilor, iar unele hoteluri merg pe o scădere cu 10%“, a declarat preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Traian Bucovală. Unii hotelieri au venit la tîrgul de turism şi cu primele oferte pentru sărbătorile de iarnă. Crăciunul la un hotel de patru stele din Mamaia costă 200 de lei de persoană, cu o cină care include, printre altele, chifteluţe, tobă, sărmăluţe, pomana porcului, cozonac, plăcintă şi băuturi. Pentru masa de Revelion se plătesc 300 de lei şi se oferă tartine cu caviar şi icre de manciuria, somon cu lămîie, frigărui de creveţi, salate, piept de raţă cu portocale şi tort. La un alt hotel din Mamaia, tot de patru stele, un sejur de patru zile cu cină festivă ajunge la 924 de lei de persoană, cu o şedinţă gratuită de saună.