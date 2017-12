„Mamaia caută o vedetă”, la NTV - Iubeşte viaţa!

Publicul telespectator pasionat de emisiunile - concurs, menite să aducă în lumina reflectoarelor tinerele talente şi muzica de calitate, are prilejul să urmărească, la Neptun TV, începînd cu 1 februarie, emisiunea „Mamaia caută o vedetă”. Gazda noului program de divertisment este cunoscuta realizatoare şi producătoare TV Gabriela Bădilă, director Producţie Editorială în cadrul Televiziunii Neptun, una dintre cele mai carismatice vedete ale postului de televiziune de la mare.

Noua emisiune se va difuza în fiecare duminică seară, timp de 12 săptămîni, începînd cu ora 20.30, aducînd în atenţia telespectatorilor competiţia celor zece tineri aleşi în urma castingului din luna decembrie 2008, pentru participarea la Festivalul de la Mamaia. Dintre aceştia, doar unul va putea ajunge, anul acesta, pe scena celui mai important festival de muzică uşoară din România, unde va reprezenta zona Dobrogei.

Pe parcursul celor zece probe de muzică (muzică uşoară românească, dance, rock, remember, cîntece de dragoste etc.), tinerii concurenţi se vor strădui să convingă juriul format din personalităţi ale vieţii cultural-artistice: Mădălin Voicu, Corina Chiriac şi Viorel Gavrilă. În timpul săptămînii, concurenţii iau lecţii de muzică de la Mihai Trăistariu şi Traian Broască, dar şi de coregrafie, de la Călin Hanţiu. „Este o emisiune - model, o emisiune interesantă, frumoasă, dinamică, cu un juriu care, cu siguranţă, va atrage, pentru că este format numai din celebrităţi, persoane specializate. Realizatorii acestei emisiuni îşi propun să găsească tinere talente, solişti nedescoperiţi încă, de aici, din zona noastră, pentru că ştim că există aşa ceva. Şi în emisiunea mea, Ore verzi, de-a lungul anilor, asta am făcut, am descoperit talente şi s-a văzut că au ajuns undeva departe. Aş aminti doar cîţiva dintre ei: „Animal X”, „3rei Sud-Est”, Costi Ioniţă, „Valahia”, Mihai Trăistariu, care au trecut mai întîi pe la noi, atunci cînd erau la început, pe care i-am ajutat şi spunem noi că le purtăm noroc”, a declarat Gabriela Bădilă.

Iniţiatoarea acestui proiect inedit este Televiziunea Neptun, partener fiind Consiliul Judeţean Constanţa, prin Direcţia de Cultură. Dinamică şi interesantă, menită să scoată la rampă tinerele talente dobrogene, emisiunea „Mamaia caută o vedetă” îşi va găsi, cu siguranţă, un loc în sufletele şi preferinţele telespectatorilor de toate vîrstele.