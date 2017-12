„Mamaia Exotic Car Show“-un mare succes

Staţiunea Mamaia a găzduit, la sfîrşitul săptămînii trecute, o expoziţie de maşini „exotice“. „Mamaia Exotic Car Show“ a transformat pentru trei zile centrul staţiunii într-un loc de pelerinaj al celor pasionaţi de autoturisme. Organizată de Primăria Constanţa şi firma Power Marine, manifestarea a reunit trei segmente exclusiviste de automobile - tuning auto, maşini de epocă şi maşini premium de lux - oferind tuturor ocazia de a admira modele valoroase, unice, adevărate bijuterii pe patru roţi, ce fac parte din colecţii celebre în România. Exponatele au fost apreciate de un juriu de specialitate, cele mai frumoase maşini fiind premiate. Prima zi a fost dedicată tuning-ului auto. Pasionaţii de maşini tunate s-au adunat în piaţeta de la Cazino Mamaia pentru a-şi etala bijuteriile automobilistice în care au investit mii de euro pentru a da maşinii fie putere prin intalarea diferitelor kituri de motor, fie pentru a strînge cît mai mulţi decibeli. Se poate spune prima zi a „Mamaia Exotic Car Show“ a fost una a tinerilor, pentru că, după cum bine se ştie, ei sînt cei mai pasionaţi de viteză şi tuning. La expoziţie au fost prezente în prima zi peste 10 maşini, membrilor din juriul de specialitate fiindu-le greu să aleagă un cîştigător. Ziua a doua se poate spune că a fost şi cea mai interesantă, pentru că în piaţeta de Cazinoul din Mamaia şi-au făcut apariţia maşinile de epocă: Morgan, Jaguar, Studebaker, Auburn, Volvo, Jeep sau Ford. Fiind cunoscut ca un pasionat al maşinilor de epocă, primarul Constanţei, Radu Mazăre, nu a ratat şansa de a-şi etala noua achiziţie în domeniu, un Studebaker Dictator din 1937. Pentru a se încadra perfect în peisajul zilei, Radu Mazăre a adoptat şi o ţinută retro, purtînd un costum croit după moda anilor ‘35. „Studebaker Dictator este o maşină frumoasă şi interesantă. Am căutat pe internet o astfel de maşină şi am găsit-o pe acesta, care mi-a plăcut teribil de mult. Am mai lucrat puţin la ea şi am reuşit să îi redau strălucirea. În ceea ce priveşte maşinile din concurs, pot spune că Auburn-ul arată excelent, dar cred că Jaguarul este cel mai sexi“, a spus Mazăre. Ultima zi a „Mamaia Exotic Car Show“ a fost dedicată maşinilor - capete de serie. Pasionaţii de maşini au putut admira unele dintre ce mai scumpe maşini din România, toate făcute la comandă. Au fost prezentate cîteva modele Mercedes, Porsche sau Ford. Cel mai impozant autovehicul de la această categorie a fost considerat un Ford Dominator, dar cele mai admirate au fost modelele Mercedes. În cele trei zile ale „Mamaia Exotic Car Show“ peste 40.000 de vizitatori s-au pozat cu bijuteriile pe patru roţi expuse în piaţeta Cazinoului din Mamaia.