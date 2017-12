Mamaia, gazda unui sezon incendiar de volei pe plajă

Staţiunea Mamaia se pregăteşte să găzduiască unul dintre cele mai spectaculoase sezoane de volei pe plajă. Seria evenimentelor va fi deschisă săptămâna viitoare, cu una dintre cele mai importante întreceri organizate până acum în România. Confederaţia Europeană de Volei a atribuit ţării noastre dreptul organizării unui turneu din circuitul CEV Challenger & Satellites, primul de o asemenea anvergură urmând să se desfăşoare în Staţiunea Mamaia, pe terenurile special amenajate pe plaja de la Cazino, în perioada 16-20 iunie. Nume importante ale voleiului pe plajă mondial urmează să sosească în oraşul de la ţărmul mării pentru a participa la Satellite Constanţa, turneu în care sunt puse la bătaie premii în valoare de 7.000 de euro. „Constanţa merită o astfel de premieră. Am avut şansa să obţinem pentru România prima etapă a circuitului european de volei pe plajă. În acest an, din cauza problemelor financiare, circuitul european nu se mai ţine, iar eşalonul din Challenger şi Satellite devin primele ca importanţă. Au voie să participe toate echipele care au puncte. Din acest motiv, pot să vă spun că vom avea un turneu foarte puternic faţă de ceea ce am avut noi până acum. Va fi prima etapă din acest sezon, astfel că cei care merg la circuitul mondial, care se termină la Moscova în acest an, au şanse să vină aici”, a declarat Oana Sârb, directorul turneului, în cadrul conferinţei de presă desfăşurată, ieri, la Restaurantul “Sport”.

Înscrierile la turneu s-au finalizat, 47 de echipe fiind înscrise la masculin şi 46 la feminin. Nu toate se vor lupta însă pentru trofeu. Se va juca pe tabloul de 16, unde opt echipe sunt deja calificate după puncte, wild-card şi din postura de ţară gazdă, iar opt vor veni din calificări, dintr-un tablou de 24 de echipe, care va fi finalizat după disputarea unei faze de precalificare, numită Country Quota Play-Off. România are deja patru echipe calificate pe tabloul principal, două la feminin şi două la masculin, din postura de organizatoare - la feminin: Diana Lorena Balintoni / Ana Maria Hambele şi Suzana Manole / Irina Alexandru; la masculin: Marius Maskovits / Cătălin Lelea şi Bogdan Mehedinţean / Iulian Marian Bala. „Mă bucur că am adus pentru prima oară în România acest turneu. Ca organizare, sunt nişte standarde foarte ridicate, un fel de Liga Campionilor la volei pe plajă. Suntem condiţionaţi de o organizare perfectă şi nu ne putem permite niciun fel de greşeli. Vor fi nume importante, jucători spectaculoşi şi jucătoare frumoase. Nu ne rămâne decât să asistăm la spectacolul oferit de ei. Intrarea va fi liberă şi să sperăm că vom avea parte de un public numeros”, a spus Adriana Strutinsky, preşedintele Comitetului de Organizare a turneului.

Programul turneului Satellite Constanţa - miercuri, 16 iunie: Country Quota Play-Off şi turneu de calificări la feminin; joi, 17 iunie: tabloul principal la feminin, Country Quota Play-Off şi turneu de calificări la masculin; vineri, 18 iunie: tabloul principal la feminin şi masculin; sâmbătă, 19 iunie: semifinalele şi finalele la feminin şi tabloul principal la masculin; duminică, 20 iunie: semifinale şi finalele la masculin.

După încheierea acestui turneu, Staţiunea va găzdui, în perioada 21-27 iunie, Campionatul Naţional rezervat senioarelor şi seniorilor, iar în perioada 28 iunie - 4 iulie este programat Campionatul Naţional rezervat cadetelor, cadeţilor, junioarelor şi juniorilor.