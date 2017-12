Mamaia Music Awards, în weekend

Gala premiilor muzicale Mamaia Music Awards se va desfăşura vineri seară, de la ora 20.00, la Pavilionul Expoziţional şi va începe odată cu sosirea vedetelor pe covorul roşu. Organizat de Music Awards Company, evenimentul se află la prima sa ediţie şi va beneficia de o producţie spectaculoasă, adunând la Mamaia cei mai în vogă artişti autohtoni.

Biletele se pot achiziţiona online de pe site-urile: eventim.ro, myticket.ro, bilete.ro, biletoo.ro şi blt.ro. Preţul tichetelor este diferenţiat: Categoria Super VIP - 1.500 lei, Categoria VIP - 500 lei, Categoria Gold - 200 lei şi Categoria Silver - 100 lei.

ORGANIZARE ŞI ACCES Accesul la eveniment se va face exclusiv în baza unui bilet valid, achiziţionat din centrele autorizate, a unei invitaţii sau a unei acreditări, începând cu ora 20.00. Covorul roşu va fi unul dintre momentele principale ale Galei, iar sosirea starurilor este programată de la ora 20.30. Ceremonia de premiere va începe la ora 22.00.

Accesul publicului se va face începând cu ora 20.00, pe la toate cele patru intrări amenajate: zona de acces bilete Super VIP, zona de acces bilete VIP, zona de acces bilete Gold şi zona de acces bilete Silver.

Biletul achiziţionat pentru acest eveniment permite accesul o singură dată în pavilion, până la finalul programului. Cei care părăsesc zona de concert şi doresc să reintre vor fi nevoiţi să cumpere un bilet nou. În zona unde se ţine spectacolul nu va fi permis accesul cu: sticle (inclusiv sticlele de parfum peste 100 ml şi deodorante), bidoane din plastic, cutii cu băutură, conserve, artificii, bannere susţinute de beţe, spray-uri, scaune, arme, băuturi sau mâncare, obiecte contondente, animale de companie, lanţuri, aparate foto profesionale sau semiprofesionale sau aparate de înregistrare audio-video. De asemenea, în caz de ploaie, accesul cu umbrele nu va fi permis în incinta pavilionului. Organizatorii atenţionează publicul asupra faptului că în cadrul show-ului se vor utiliza jocuri de lumini de mare intensitate.

NOMINALIZĂRI La categoria Best Male au fost nominalizaţi: Horia Brenciu, Cristi Minculescu, Alex Velea, Connect-R, CRBL, Guess Who, Marcel Pavel, Smiley, Ştefan Bănică, Puya. La categoria Best Female au fost nominalizate: Antonia, Ellie White, Alexandra Stan, Anda Adam, Andra, Corina, Elena Gheorghe, Inna, Lora, Loredana. Pentru categoria Live Band au fost propuse: Direcţia 5, Holograf, Voltaj, Vunk, HB Orchestra, Zdob şi Zdub, Ştefan Bănică, Mandinga, Proconsul, Taraful de la Clejani. La Best Group vor concura: Alb Negru, Play&Winn, Deep Central, Deepside Deejays, DJ Project & Adela, Fly Project, Mandinga, Naguale, Narcotic Sound. Pentru Best DJ au intrat în competiţie: DJ Sava, DJ Rynno, Liviu Hodor, Arando Marquez, Nick Kamarera, David Deejay, Vali Bărbulescu, Emil Lassaria, DJ Andi, Sasha Lopez. Best Video şi Best Song sunt, de asemenea, categorii la care artiştii nominalizaţi vor fi premiaţi. O inovaţie spectaculoasă pentru o gală muzicală românească este categoria Mamaia Best Club. Clubul câştigător va fi votat de public, dar şi de către echipa Mamaia Music Awards.