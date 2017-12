Mamaia nu doarme!

Staţiunea Mamaia dă, în acest weekend, ora exactă în materie de distracţie estivală, fapt care se repetă de ani buni, în fiecare sezon, până în septembrie. La fel ca şi vineri, în noaptea de sâmbătă au întâietate motocicliştii şi petrecăreţii din cluburi.

FESTIVALUL MOTOCICLIŞTILOR Sâmbătă se desfăşoară cea de-a doua zi a întrunirii moto-rock „Seawolves Bike Fest”, ajunsă la ediţia a VI-a. Bikerii vor defila într-o paradă a motocicletelor, începând cu ora 13.00, din locul întrunirii, campingul Turist din Mamaia, către oraş, traseul cuprinzând cele mai circulate artere rutiere din Constanţa. Seara, pe scena amplasată în camping vor susţine concerte, începând cu ora 19.30, Trooper, The Rock, Lupu\' cel Rău şi veteranii de la Cargo. În plus, în timpul zilei vor avea loc concursuri pe mare şi pe uscat, iar noaptea - concerte folk live şi cântări cu foc de tabără, show de striptease şi artificii. Preţul unui bilet de intrare este de 30 de lei.

CLUBURI Solista constănţeancă Ruby va face show, sâmbătă noapte, în clubul Summer Crush. Tot în noaptea de sâmbătă, organizatorii de la Crema au pregătit un nou party incendiar, intitulat „Summer Night Fever”, în cadrul căruia vor mixa live mai mulţi DJ, precum Pascal, Antonia Parazar, DJ Simon şi DJ Smart. Clubul Bellagio organizează, sâmbătă, un party intitulat „Saturday Night - Party in Mamaia”, iar clubul Luv Lounge găzduieşte party-ul „We Luv Traveling”, cu intrare liberă.