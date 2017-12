Mamaia, pe harta turismului mondial

Pornită la drum vineri, a patra etapă a circuitului mondial de Formula 1 pe apă, Class 1 Romanian Grand Prix, a parafat prezenţa Constanţei şi staţiunii Mamaia în circuitul principalelor evenimente sportive din lume şi nu numai. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, s-a arătat încîntat de prezenţa pe Litoral a ambarcaţiunilor din Class 1: “Vrem să permanentizăm la Mamaia acest concurs, pentru că este un eveniment foarte important pentru staţiune şi pentru turismul constănţean”. “Mamaia s-a înscris pe harta turismului mondial”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.

Antrenamentele oficiale de vineri după-amiază au prilejuit pentru unii dintre piloţii prezenţi la Constanţa un prim contact cu apele Lacului Siutghiol, pe care duminică, de la ora 15.00, va avea loc Class 1 Romanian Grand Prix. Programată pe durata a două ore, sesiunea de antrenamente s-a bucurat de o vreme ideală pentru sporturi nautice, fără vînt, doar spre final apa lacului fiind brăzdată de valuri mici. Timpul frumos i-a determinat pe constănţeni, dar şi pe turiştii prezenţi pe Litoral, să se înghesuie pe mal în zona permisă publicului pentru a vedea în premieră cei 11 bolizi nautici prezenţi în Mamaia. Dintre aceştia însă, doar zece au ieşit pe apă, singura absentă fiind Foresti & Suardi 2, care împreună cu colega ei, nr. 8, au ajuns abia joi noaptea în Mamaia. Lidera clasamentului general, Victory 77, a efectuat numai patru ture de circuit, în două reprize, după care s-a retras la mal, spre deosebire de Victory 7 (locul 3), care a testat de nouă ori suprafaţa lacului şi a avut nevoie de unele reglaje. De astfel de modificări au mai avut nevoie Negotiator (5 tururi), Jotun (8 tururi) şi SevenEleven 18 (doar 2 tururi, pentru că a ieşit tîrziu pe apă), în timp ce Spirit of Norway 10, Spirit of Norway 20 şi Foresti & Suardi 8 au efectuat trei tururi şi s-au oprit, piloţii fiind mulţumiţi, se pare, de felul cum s-au comportat ambarcaţiunile. „Antrenamentul a decurs aşa cum ne aşteptam, am făcut toate verificările şi acum aşteptăm să vedem ce se va întîmpla sîmbătă, la pole-position. Cumva e bine să fiu cel mai tînăr pilot de aici. Toţi au grijă de mine, iar eu încerc să stau cît mai mult pe lîngă piloţii cu experienţă, să învăţ cît mai multe, avînd în vedere că ei fac asta de vreo zece ani”, a declarat australianul Tom Barry Cotter, pilotul de pe Spirit of Norway 20.

Incidente pentru cele două ambarcaţiuni ale echipei Qatar

Cele mai multe probleme, pînă acum, le au componenţii grupării Qatar Team, care au ambele bărci accidentate! Qatar 96, care este pilotată de Hassan bin Jabor Al-Thani, a lovit un bolovan din apă în timpul probelor de joi, iar vineri a efectuat un singur tur de circuit, la viteză medie, din cauza unor probleme la motor. „Nu sînt probleme grave şi sînt convins că în calificări totul va fi în regulă”, a declarat şeicul Al-Thani. „Nu am făcut cine ştie ce antrenament astăzi (n.r. - vineri), ci am vrut să ne asigurăm că echipamentul este în cea mai bună stare. Duminică sper să fim în cea mai bună formă, pentru că avem de luat o revanşă în faţa lui Victory”, a mai spus Hassan bin Jabor Al-Thani, al cărui coechipier, Abdullah Al-Sulaiti, a avut şi el ghinionul de a se izbi de un obstacol prezent în apa lacului Siutghiol, la antrenamentele de vineri. Incidentul a fost detaliat de primarul Radu Mazăre la conferinţa de presă desfăşurată în cursul după-amiezii: „La Qatar 95 s-a rupt o elice şi s-au avariat trei componente ale sistemului de transmisie. Probabil că vor mai exista astfel de situaţii, pentru că organizatorii nu au putut curăţa lacul de toate obstacolele, iar Primăria Constanţa nu poate aloca bani pentru acest scop. Avem nevoie de sprijinul autorităţilor centrale, al Ministerului Mediului, al guvernului, care însă nu au alocat niciun ban pentru organizarea acestui eveniment sportiv. Doar Primăria, Consiliul Judeţean şi cîţiva sponsori au contribuit la finanţarea Grand Prix-ului de la Constanţa”. La rîndul său, Saeed Hareb, preşedintele WWPA, a declarat că oraşul nostru ar putea găzdui şi anul viitor această cursă. „Mulţumim Primăriei şi organizatorilor pentru primirea făcută. Au existat progrese vizibile între luna martie, cînd am făcut prima vizită aici, şi acum. Sper ca pînă la cursa de anul viitor să se rezolve şi problemele tehnice pe care le mai are lacul şi care au dus la aceste incidente”, a spus Hareb, optimist în privinţa cursei de duminică.