Mamaia, promovată timp de trei zile în peste 200 de ţări!

Unul dintre cele mai strălucitoare şi exclusiviste momente ale acestei veri, în cadrul căruia moda, luxul şi muzica s-au întâlnit, timp de trei zile, la Grand Hotel Rex din staţiunea Mamaia, Fashiontv Summer Festival 2010, s-a încheiat, duminică, triumfal, cu şampanie, manechine superbe, ţinute de colecţie, sclipiri de pietre preţioase şi... numeroase premii. Ultima seară a celei de-a X-a ediţii a evenimentului a fost deschisă de un recital al cântăreţei Ianna. Prezentatorii galei, Ana Hriscu şi Claudiu Constantin, au introdus-o în frumosul decor al scenei pe creatoarea de modă Laura Froio, invitatul special al serii, care şi-a prezentat o colecţie de rochii şi body-uri cu trene. Colecţia designerului italian a adus la Constanţa o lume misterioasă şi senzuală, inspirată din lumea arabă şi conturată de elemente precum mătasea, satinul drapat, organza sau încrustaţiile de pietre.

Cele mai fashion locaţii de pe litoral. Evenimentul, transmis în peste 200 de ţări de pe cinci continente, prin intermediul Fashiontv Paris, a continuat cu mult-aşteptatul moment al decernării premiilor Fashiontv Summer Awards 2010 pentru obiectivele turistice de pe litoralul românesc. Astfel, „Cea mai fashion plajă” a fost declarată Kazeboo (Năvodari), „Cel mai fashion club” - Biavati Beach Club (Mamaia), „Cel mai fashion restaurant cu piscină” - Vox Maris (Costineşti), „Cel mai fashion centru spa” – Cocor (Neptun). La categoria restaurante, au fost premiate următoarele obiective, în funcţie de specific: libanez - „Cedrul de Mamaia” din Palm Beach Hotel (Mamaia), vânătoresc - „La Proţap” din complexul Balada Nej (Constanţa) şi mediteranean – Aqua (Neptun). Fashiontv a acordat un premiu special clubului Bellagio pentru reprezentarea cu succes a brandului pe litoral. În domeniul hotelier, la categoria 4 stele, a fost desemnat câştigător Iaki, iar la 5 stele, Grand Hotel Rex.

Bote a încheiat Fashiontv Summer Festival 2010. Cunoscutul designer Cătălin Botezatu a încheiat festivalul cu multă… şampanie şi cea mai nouă colecţie de lenjerie intimă feminină, „Mumm”. Manechinele lui Bote au urcat pe catwalk acoperite de voaluri negre, cu imprimeuri florale şi pene multicolore la extremităţi, mătase fină cu dantelă, broderii şi pietre Swarovski, decupaje îndrăzneţe, dar şi în croieli clasice. Piesele au fost accesorizate cu mănuşi de piele neagră, roşie sau albă, coliere şi cercei din pietre semipreţioase. „Este o premieră. Este o colecţie dedicată unui brand de şampanie al cărui ambasador sunt în toată lumea... şampania mea. În seara aceasta (n.r. duminică seară), am încercat să demonstrăm că şi printr-o şampanie putem face creativitate, începând de la coafuri, tot haute-couture, până la costume, accesorii, machiaj extrem de sofisticat Mirela Vescan, coafuri Laurent Tourette. Pregătirea manechinelor a durat de la ora 14.00 şi până la miezul nopţii. A lucrat o ‘trupă de coafezi’ pe care Laurent Tourette a adus-o de la Bordeaux şi Mirela Vescan, cu toată echipa ei. Au fost mai mult de 18 manechine şi nouă băieţi care au prezentat nu mai puţin de 102 outfituri”, a declarat Botezatu.

Litoralul românesc: distracţie, cluburi şi femei frumoase. Prezent la eveniment, primarul Radu Mazăre a subliniat importanţa acestor spectacole care promovează turismul estival al Constanţei: „Într-o ţară care e tristă, care e plină de probleme, ceea ce s-a întâmplat astăzi (n.r. duminică) mai luminează puţin mintea. Adevărul este că, dacă am discuta despre o promovare internaţională a litoralului, eu m-aş axa, din câte am văzut în lumea asta şi din câte am văzut că sunt interesaţi străinii despre ce se întâmplă aici, pe: distracţie, cluburi sau pe faptul că avem unele dintre cele mai frumoase fete din lume - nu o spun în sensul urât, ci în sensul în care se întâmplă la Ibiza sau în alte locuri dedicate către aşa ceva”. Cunoscut pentru interesul său pentru modă şi vestimentaţia sa nonconformistă, acesta a adăugat, zâmbind: „Într-adevăr, am nişte ţinute mai extravagante, aşa îmi place şi îmi permit să le port”. Întrebat ce sfat le-ar da politicienilor care se îmbracă „la uniformă”, Mazăre a menţionat că viaţa e mult prea scurtă pentru a nu fi optimişti sau a nu aprecia lucrurile frumoase.

Fashiontv Party a preluat ştafeta festivalului şi a continuat până în zori, în incinta hotelului Rex, la Biavati Beach Club.