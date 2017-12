Mamaia, stațiunea evenimentelor în sezonul estival 2015

Briza răcoroasă a mării, nisipul fin de pe plajă și temperaturile ridicate de la sfârșitul săptămânii trecute au atras ca un magnet constănțeni și turiști deopotrivă. Cum vremea a fost de vară, cu temperaturi de 30 de grade Celsius, plaja a fost plină de constănțeni care au vrut să prindă primul strat de bronz. ”Am venit să fac plajă pentru că soarele în mai este mai blând și bronzul se așază mai bine pe piele. La vară voi avea pielea ciocolatie. Acum este tare plăcut pe plajă, pentru că nu este chiar atât de aglomerat. În apă nu am intrat că încă mi se pare rece”, a spus o constănțeancă ce făcea, duminică, plajă în zona Cazino din Mamaia. Cei care nu s-au încumetat să renunțe încă la haine s-au îmbrăcat lejer și au ieșit la plimbare pe faleza stațiunii Mamaia, iar tinerii amatori de mișcare s-au plimbat cu bicicletele. ”Am ieșit cu bicicletele, de câteva săptămâni vin aproape în fiecare seară să fac mișcare în Mamaia, dar astăzi a fost mult mai aglomerat decât până acum. Oricum este frumos, încă te poți plimba. Se simte că au venit și turiștii pe litoral”, a spus un tânăr. Cei care au venit la mare prin programul ”Litoralul pentru toți”, în această săptămână, se consideră norocoși pentru că, pe lângă prețurile mai mici la cazare, au prins și o vreme frumoasă, numai bună pentru plajă. ”Suntem de marți la mare și venim în fiecare an în această perioadă la Mamaia, pentru că ne bucurăm de liniștea din stațiune și de pe plajă. Anul trecut am prins o vreme mai puțin caldă, dar tot a fost frumos. Anul acesta ne vom întoarce acasă bronzați”, a povestit o bistrițeancă aflată la Mamaia alături de soțul ei. Potrivit semnalelor hotelierilor, programul ”Litoralul pentru toți” merge bine, asta și datorită vremii călduroase. ”De weekend-ul care vine așteptăm și mai mulți turiști pe litoral, asta pentru că pregătim și evenimente săptămânale pentru cei care vin la Mamaia. Sâmbătă, 30 mai, Mamaia lansează propria mașină cu însemnele stațiunii, în cadrul unui eveniment auto, care va ajunge în 30 de orașe din țară, apoi în Grecia și Italia”, a declarat președintele Asociației de Promovare Litoral - Delta Dunării, Corina Martin. Ea a adăugat că mașina, alături de piloți cu echipamente brănduite în același fel, va fi expusă în cadrul evenimentelor din țară și din străinătate. ”Vrem ca turiștii să vină la Mamaia nu doar pentru a face plajă, ci și pentru evenimentele săptămânale atractive pe care le pregătim. Așteptăm să fie un sezon foarte bun”, a spus Martin.