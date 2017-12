Mămăligarul este viteaz doar la el în curte. E fioros tare cînd învîrte mămăliga cu făcăleţul. Se repede la ea şi face pe durul. Mămăligarul face mămăligă într-un zgomot infernal. Cu ţipete şi urlete după modelul samurailor. Pe vremuri, ţăranii tăiau mămăliga cu aţa. El o taie cu sabia de samurai. Desigur, în ţinută de război şi după un ritual anume. Emană tot felul de fiţe şi de fente. Cînd pune mălaiul în ceaun, după o reţetă proprie, execută cumpăna samuraiului. Cînd se frige cu terci, pentru că se mai întîmplă şi astfel de accidente, ţipetele sale războinice sînt autentice. Străbat oraşul de la un capăt la altul. Ca racheta. În ultima vreme, foarte mulţi mămăligari şi-au făcut loc în politică. Cu ce credeţi că se ocupă ei toată ziua? Pun de mămăligă. În foarte multe privinţe, mămăligarul obişnuit nu se aseamănă cu mămăligarul din politică. Cel din urmă are în plus caş la gură. Să recunoaştem, mămăliga cu caş e cu totul altceva. Fiind vorba de caşul de la gură, e o delicatesă a prostiei. Aud deseori discuţii savante între politicieni. Tu ce faci? Pun de mămăligă. Unde? La Senat. Şi eu. Unde? La Camera Deputaţilor. Sună interesant, nu-i aşa? Tu unde pui de mămăligă? În curte. Unde anume? La ţară. Ăsta este mămăligarul simplu. Există mai multe genuri de mămăligari. Ei pot fi deosebiţi prin intermediul apucăturilor care fac diferenţa. În campania electorală, de pildă, toţi se dau cocoşi, luptători pentru dreptate, justiţiabili, săraci şi cîrpiţi în fund. Eroare de mămăligă. Totul este de paradă. Pînă cînd? Pînă cînd îşi văd sacii cu mălai în căruţă. Ţi-ai făcut rost de mălai? Ohohooo… Pentru cît timp? Pentru patru ani. Aşa se măsoară un mandat de politician mămăligar. Şi după patru ani ce faci? Merg la moara fraierilor de alegători. Bag promisiuni electorale şi scot mălai. Aşa vorbesc ăştia despre noi. Ne compară cu moara lor electorală unde bagă numai neghină. Normal ar fi ca electoratul să separe neghina de mălai. Da’ ce mai este normal în ţara asta? În anumite ipostaze, politicianul local se dă răţoi. Evident, cînd îi ţine partidul de şase. În rest, este un mămăligar fără pereche. Uneori, în funcţie de fiertură, cu bulbuci. Cînd îmbracă uniforma combatantului pentru drepturile localnicilor, se bagă iute sub bănci. În astfel de cazuri, combate din poziţia culcat. Ce faci acolo? Cîteva genoflexiuni. În faţa Puterii, mămăligarul se întinde pe burtă. Să scuzaţi, eram beat! După care, în ritm alert, continuă genoflexiunile. Cînd trebuie să-şi ţină promisiunile, mămăligarul trage de timp. S-a specializat în mămăliga şi în zeama lungă. E bine să vă feriţi de mămăligarii care folosesc pe post de făcăleţ serviciile secrete. Ei au interesul să transforme ţara într-o mare mămăligă în care să bage pe toată lumea ca într-o oală. Mai nou, mămăligarul din politică răspunde de lista cu arestările la zi. Mămăligarul, indiferent de culoarea lui politică, sex, religie sau naţionalitate, este interesat să adune cît mai mult mălai. Desigur, în euro.