De ce stai, bă, ca o mămăligă! Recunosc, faţă de alţii, nu ştiu care este starea mămăligii. Nu am habar cum trebuie să stea o mămăligă şi ce atitudine se recomandă să aibă în societate. Conform unor zvonuri de pe la noi, s-a spus că mămăliga explodează, motiv pentru care a fost folosită de artificieri la carierele de piatră. În cele mai multe din cazuri, mămăliga este analizată ca atitudine şi conduită. De pildă, dacă nu reacţionezi la provocări, eşti catalogat drept mămăligar! Cu mămăliga tare, din cîte ştiu, poţi să arunci după cîini, ceea ce, în opinia mea, pe praful ăsta, este o risipă de neimaginat. Plecată din curtea ţăranilor oropsiţi, mămăliga a intrat în politică. Aici, faţă de zona rurală, mămăliga e făcută din foarte mult mălai. Materia primă este asigurată de oportuniştii de carieră. Aştia au intrat în politică pentru a face cît mai mult mălai. Sînt şi parveniţi care papă mult mălai de la stat. Vegetează pe spatele contribuabililor şi, la sfîrşit de lună, colectează cote foarte mari de mălai. Deja, în acest sector, putem vorbi despre mămăliga de lux. La stat, există zone cu mălai în jurul cărora gravitează diverşi parveniţi, cu neamurile lor cu tot. Înainte, unii dintre ei mîncau mălai copt. Pe urmă, s-au nărăvit la franzelă. Sînt destui mămăligari care au uitat de unde au plecat. Dacă le aduci aminte de trecutul lor muncitoresc, fac crize de personalitate. Ca să pară capitalişti autentici, au şters cu pic părţile cu mămăligă din biografia lor. Astăzi, vorba aia, nu te mai arestează nimeni dacă eşti chiabur pe mălaiul poporului! Nu mai contează nici originea muncitorească sănătoasă, fără de care nu promovai pe un post de conţopist. După revoluţie, am asistat la invazia mămăligarilor în politică. Mulţi s-au speriat degeaba de mămăligă. Revin, desigur, la perioada în care se spunea că explodează la cald. Ca să impresioneze, au băgat unii fitile! O tactică ieftină care produce mult zgomot pentru nimic. În politică, mămăligarul este imprevizibil. La nevoie, ştie să facă pe căţelul blînd. Cunosc pe unul care, de patru ani încoace, se lasă tăvălit şi luat la şuturi de şeful său ierarhic. Ieri, am auzit că i-a înfipt ăluia mîna în gît, lăsîndu-l fără replică. Nu e bine să te joci cu mămăligarul parşiv. Asta, dacă nu muşcă, frige! Nu vă doresc să vă frigeţi cu mămăligă! sînt, totuşi, şi mămăligari în adevăratul sens al cuvîntului. Stau ca blegii în Parlament şi nu ies din amorţeală cît e mandatul lor de lung! Aud că diverse mămăligi cu statut de deputat sau de senator nu au scos o vorbă de cînd sînt în Parlament! Da’, domnilor, mălai aţi luat? Cu sporuri de vechime şi de muncă grea, nu-i aşa? Şi nu orice fel de mălai, ci grişat, că ăla simplu zgîrie pe gît! Cum poţi oare să stai ca o mămăligă în Senat? Altfel, cînd e vorba de drepturile sale, incluzînd aici şi pensiile astronomice, mămăligarul face bulbuci. Să vedeţi ifose la mămăliga care dă în foc. Să nu o atingi la mălai, că face urît de tot! Dacă vrei să o potoleşti, te înfingi în ea cu făcăleţul. O învîrţi ca la Verdun. Dacă stă prea mulţi ani în Parlament, mămăligarul politic prinde coajă într-o anumită zonă. Adică, vreau să zic, face obrazul gros!