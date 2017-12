Mame de la vârste fragede - copilării distruse

În loc să-şi vadă de copilărie, multe fete, de nici 14 ani, îşi iau viaţa prea în serios şi se “trezesc” mame. Deşi habar nu au ce se întâmplă cu organismul lor, ele îşi încep viaţa sexuală fără să folosească nicio metodă de contracepţie. Şi cum nu ştiu nimic despre sarcină, ele ajung la medic prea târziu. Astfel că sunt nevoite să-şi ducă cele nouă luni de sarcină până la capăt, chiar dacă riscurile sunt mari. Altele nu reuşesc, pentru că organismul nu este pregătit, aşa că aduc pe lume prematuri sau, în cazuri nefericite, feţi morţi. Tocmai de aceea medicii nu acceptă sub nicio formă ca o copilă de 12, 13 sau chiar şi 14 ani, să-şi înceapă viaţa sexuală, cu atât mai mult să devină mame. În ciuda tuturor avertismentelor primite, multe fete aleg un drum greşit în viaţă, nicidecum cel indicat pentru vârsta lor. Şi nu sunt deloc puţine. De la an la an, datele statistice ale direcţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului arată cifre mult prea mari. Peste 780 de minore cu vârste cuprinse între 12 şi 14 ani, au devenit mame în 2012, numărul total al celor care au adus pe lume copii înainte să fi împlinit 20 de ani fiind, în anul precedent, de 19.822, potrivit statisticilor oficiale. Conform datelor statistice, în 2012, cele mai tinere mame (din categoria de vârstă 11-19 ani) aveau 12 ani când au născut. Cei mai mulţi copii, respectiv 6.079, au fost aduşi pe lume de mame având deja 19 ani. Datele centralizate de autorităţi arată că, anul trecut, mame în vârstă de 13 ani au adus pe lume 111 copii. De asemenea, 655 de bebeluşi au fost aduşi pe lume de mame cu vârsta de 14 ani, 1.595 - de mame de 15 ani, 2.942 - de mame de 16 ani, 4.098 - de mame având 17 ani, 5.108 - de mame având 18 ani, iar 6.079 - de mame având 19 ani. În perioada ianuarie 2009 - iunie 2012, aproape 50.000 de minore au devenit mame şi, chiar dacă unele aveau doar 10 ani când au rămas însărcinate, niciun sfert dintre cazuri nu sunt semnalate direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. Din datele centralizate de Ministerul Sănătăţii în primul semestru din 2012, 47.295 de minore au rămas însărcinate şi au născut în perioada 2009 - 2011. Cel mai mare număr de mame minore a fost înregistrat, potrivit sursei citate, în 2009, când au născut 17.219 de fete, 12 dintre ele având 12 ani, 124 - 13 ani, iar 622 - 14 ani. În 2010, numărul minorelor care au devenit mame a scăzut uşor, ajungând la 15.586. În acelaşi an, au născut trei minore de 11 ani, 20 de 12 ani, 124 de 13 ani, 586 de 14 ani, 1.570 de 15 ani, 3.073 de 16 ani, 4.514 de 17 ani, iar 5.678 erau minore în momentul în care au rămas însărcinate şi au ajuns majore până la naştere. În 2011, a fost raportat un număr de 9.424 de copii care aveau mame cu vârsta sub 18 ani şi 5.066 cu mame de 18 ani.

CONSTANŢA Constanţa se află printre judeţele în care, în 2012, au fost înregistrate cele mai multe mame minore care au rămas însărcinate înainte de împlinirea vârstei de 15 ani, cu 19 mame, în top clasându-se Bistriţa-Năsăud, cu 78 de mame. De asemenea, Constanţa se situează şi printre judeţele cu cele mai multe tinere însărcinate din categoria de vârstă 15-19 ani, în 2012, cu un număr de 328 mame, în top clasându-se Iaşi, cu 1.097.