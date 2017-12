Mamele, din nou în stradă

Guvernul Boc a reuşit performanţa de a scoate, pentru a doua oară într-un singur an, mamele în stradă. Peste o sută de mămici merg, astăzi, în Piaţa Victoriei, pentru a cere guvernanţilor să renunţe la decizia de reducere a perioadei de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului. Preşedintele Asociaţiei „Mame pentru Mame”, Ana Măiţă, a declarat că mamele sunt nemulţumite atât de decizia de reducere a perioadei de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului, cât şi de menţinerea limitei maxime de 3.400 de lei pe lună şi după 1 ianuarie 2011. Ana Mihăiţă a precizat că ordonanţa de urgenţă adoptată luni de Guvern reprezintă o lovitură pentru viitoarele mame, inclusiv pentru femeile care au rămas însărcinate la sfârşitul lunii noiembrie. Preşedintele Asociaţiei \"Mame pentru Mame\" a mai spus că în cazul în care guvernanţii trebuie să ia neapărat asemenea măsuri, să le aplice peste nouă luni, pentru ca femeile care au rămas deja însărcinate şi şi-au făcut un plan financiar să nu fie afectate de aceast act normativ. La rândul ei, preşedintele Asociaţiei „MAME”, Maria Culescu, a declarat că la protestul de astăzi femeile vor veni cu copiii, dacă vremea se menţine bună. Cele care nu-şi vor aduce copiii vor veni fie cu o poză a acestora, fie cu cărucioarele goale. Pichetul mamelor se încheie la ora 13.00. Amintim că perioada de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului va fi redusă, din 2011, de la doi ani la un an pentru viitoarele mame, fără să fie afectată valoarea indemnizaţiei, modificări care nu vor fi aplicate şi beneficiarilor actuali, a anunţat, luni seară, premierul Emil Boc. Cu alte cuvinte, după ce au muncit ani la rând pentru a obţine un post bun, cu un salariu decent, din care au cotizat lunar la buget pentru a putea primi o indemnizaţie care să le permită să îşi crească copilul, mii de românce vor trebui să renunţe la visul de a fi mamă, dacă nu au cu cine lăsa copilul după un an de la naştere. Din păcate, familiile pentru care naşterea unui copil constituia o sursă de venit, transformând maternitatea în afacere, nu vor fi afectate de această măsură, pentru că, pentru acestea, condiţiile în care cresc respectivii copii contează prea puţin.