Mamele în dificultate, protejate

Într-o societate perfectă, toţi copiii ar creşte în mijlocul familiei, iar părinţii nu ar fi nevoiţi să ceară ajutorul statului pentru a le putea oferi micuţilor un trai decent. Din păcate, nu trăim într-o societate perfectă, lucru demonstrat de faptul că, la doar două luni de la inaugurare, modulul destinat primirii în regim de urgenţă a mamei şi copilului din cadrul Centrului de primire a copilului în regim de urgenţă are deja ocupanţi. „În prezent, în cadrul Centrului de pe strada Aluniş, municipiul Constanţa, sunt adăpostite patru mame, care au venit împreună cu cei şase copii ai lor, precum şi două femei însărcinate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, Roxana Onea. Un caz deosebit este cel al unei femei însărcinate în luna a şaptea. Femeia, împreună cu patru copii cu vârste cuprinse între 7 şi 13 ani, locuia, împreună cu tatăl copiilor, cu chirie, în localitatea constănţeană Agigea. „Familia a fost dată afară din casă de gazda la care stăteau, rămânând fără adăpost. În urma unei anchete sociale efectuată de Primăria Agigea, mama şi cei patru minori au ajuns la noi. Concubinul femeii are un loc de muncă şi caută, în acest timp, o nouă gazdă”, a spus Roxana Onea.

NUMAI CAZURILE SOCIALE De îndată ce situaţia locuinţei se va rezolva, femeia şi cei patru copii vor putea părăsi centrul. Proiectul „Dezvoltarea centrului de primire a copilului în regim de urgenţă prin extinderea cu un modul destinat primirii în regim de urgenţă a mamei şi copilului” a fost finalizat la sfârşitul lunii mai a acestui an, beneficiarii acestuia fiind mamele şi copiii aflaţi în situaţii de risc de la nivelul judeţului Constanţa. Modulul găzduieşte numai cazurile sociale. Nu vor fi găzduite mamele în cazul copiilor neglijaţi sau abuzaţi în familie. Centrul are o capacitate de 16 locuri (pentru 16 cupluri mamă - copil). Beneficiarii pot sta în centru pe o perioadă de 90 de zile, timp în care mama este consiliată psihologic şi este ajutată să îşi găsească un loc de muncă, în cazul în care nu are unul.