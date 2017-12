Mame-surogat, soluţie pentru natalitatea scăzută !?

Senatorii şi deputaţii din subcomisia care dezbate proiectul Codului Civil au căzut de acord să se dea posibilitatea soţilor de a încheia convenţii prin care să apeleze la serviciile unei mame-surogat care să dea naştere unui copil. „În ipoteza în care unul dintre cei doi soţi nu poate avea copii, atunci, de comun acord cu celălat soţ, are posibilitatea să folosească o a treia persoană pentru a da naştere unui copil. Urmează mai departe să obţinem un punct de vedere de la Colegiul Medicilor şi mă refer aici doar la aspectul medical”, a spus preşedintele subcomisiei, Daniel Buda. Acesta a adăugat că va trebui reglementată instituţia mamei-surogat, „mamei-purtătoare”, şi să fie decis în sarcina cui revin drepturile şi obligaţiile de creştere şi educare a copilului, menţionînd că aceste obligaţii de creştere şi educare a copilului ar urma „să revină părinţilor care au apelat la serviciile unei mame surogat”. Preşedintele subcomisiei a explicat însă măsura invocînd faptul că România este o ţară care are probleme serioase cu natalitatea, iar instituţia mamei-surogat există în foarte multe ţări ale Uniunii Europene şi ale lumii. „Nu văd de ce nu am lăsa şi noi această posibilitate soţilor de a avea copii apelînd la o a treia persoană. Poate că această chestiune va fi criticată de biserică, poate pare uşor imorală, dar cred că pînă la urmă societatea trebuie să ia nişte măsuri chiar dacă ele sînt discutabile în situaţia în care ne confruntăm cu o problemă legată de natalitate”, a conchis Daniel Buda.