Mamiţa păcălelilor

De când cu scena cu Goe, care a încercat să-i toarne magiunul din galoşi pe gât, mamiţa joacă rolul victimei universale. În câteva cuvinte, victima universală pozează tot timpul în starea în care se află. Din orice motiv… Deunăzi, dacă îmi amintesc eu bine, juca rolul Julietei. Cu un amendament. Mai puţin romantică şi deloc tandră, se fixase în poziţie de tragere, gata să-l caftească pe bietul Romeo, împins şi el de val în mizerie. Conflictele dintre cei doi îndrăgostiţi au ajuns la manifestul tigaie, după bunul obicei românesc al împărţirii bunurilor casnice. Părţile se opintesc să-şi tragă fiecare o parte cât mai consistentă din inventarul comun. Smulg prizele, rup braţele lămpilor din hol, muşcă firele electrice, trag uşile din ţâţâni etc. După care, cu un elan de-a dreptul revoluţionar, se aruncă pe burtă pentru a aduna resturile. În lupta dintre cei doi îndrăgostiţi jartea, îi numesc aşa în funcţie de stilul lor personal de a se întinde, tactica contează enorm. La acest capitol, trebuie să recunosc, mamiţa Julieta este extrem de versată. E suficient să amintesc de bagajul ei enorm în materie de salturi şi trucaje. La nevoie, mamiţa ştie să se arunce din tren. Evident, după ce acesta este garat pe “linia moartă”. Mamiţa stăpâneşte foarte bine leşinul la comandă. La acest capitol, Romeo este incapabil să riposteze cu o tactică eficientă. Dacă leşină mamiţa, indiferent de forma de relief, dumnealui paralizează pe loc. Desigur, nu chiar în adevăratul sens al cuvântului… Vrei să moară mamiţa? În astfel de situaţii, când trebuie să-l aburească pe Romeo, mamiţa apelează la tot felul de strategii cu vărsat de vânt. E de la sine înţeles că vrea să-l impresioneze direct şi concomitent. În materie de scandaluri cu un final patetic, mamiţa apelează la întreaga recuzită din dotare. Se plimbă cu Salvarea de la un spital la altul, perioadă în care îşi dă ochii peste cap. Chipurile, delirează! De ce să vorbească în dodii? Dacă Romeo refuză să se întoarcă la domiciliul conjungal, mamiţa ameninţă că intră în sala de operaţii, cu toate că nu are nici măcar un deget care să se preteze la pansat. Fiind nevoită să leşine brusc şi concomitent, în funcţie de situaţia dată, mamiţa s-a dotat cu o cască de protecţie. Cu prilejul unei scene de gelozie, abil provocate de combatanţi, mamiţa s-a lovit rău de tot la cap. A realizat singură că puţină atenţie nu strică. Partajul făcut la botul calului continuă după o strategie nouă. În ecuaţia dată, calul funcţionează pe post de martor pentru ambele părţi. Dacă evenimentele nu se derulează după propriul său scenariu, mamiţa se internează singură la secţia de reanimare. Am un amic care, pentru a-şi impresiona iubita, apelează deseori la astfel de strategii. Din păcate pentru el, scuzaţi expresia, iubita nu a pus botul niciodată… Atât de mult a exagerat amicul cu anestezia, după capul lui, că, acum, nu-l mai crede nimeni. Aşa o să se întâmple şi cu mamiţica. Când o veni lupul cu adevărat la stână, nu o să sară nimeni în ajutorul ei. Stai liniştit, mamiţica s-a născut pe 1 aprilie.