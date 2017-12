Manafu a concesionat plajele cu nişte schiţe oarecare pe post de plan urbanistic zonal

Mult trîmbiţata strategie a plajelor, emanată de ministreasa Sulfina Barbu şi pusă în practică după putinţa sau interesul directorului Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral, Ionel Manafu, este contestată vehement de hotelierii din staţiunea Mamaia. Şi nu numai de ei, ci şi de consilierii locali municipali, indiferent de culoarea lor politică. Aceştia au organizat ieri o dezbatere publică în urma solicitării prefectului Dănuţ Culeţu de a se urgenta aprobarea planului urbanistic zonal al plajei din Mamaia, pentru a afla punctele de vedere ale agenţilor economici din domeniul turismului şi a vota în cunoştinţă de cauză. La unison, hotelierii din Mamaia au propus Consiliului Local Municipal să nu aprobe PUZ-ul înaintat de DADL, întrucît este tardiv, ar periclita şi mai mult soarta sezonului estival actual şi nu are la bază interese estetice şi funcţionale, cum ar fi normal, ci doar interese economice. Hotelierii din Mamaia susţin că vara aceasta plaja va fi cea mai mare problemă a staţiunii şi prevăd că, în maximum

doi ani, vor fi rugaţi de către guvernanţi să o preia. Mai mult decît atît, Ionel Manafu a vîndut operatorilor, la licitaţiile organizate pentru închirierea plajelor, doar… schiţe, însă a acreditat ideea că există un PUZ, iar investitorii nu vor avea probleme în exploatarea plajelor. Pe unde va scoate cămaşa Manafu cînd operatorii de plajă nu vor putea să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale din cauza lui?

Indiferent de culoarea politică, consilierii locali care fac parte din Comisiile de Urbanism şi Turism ale Consiliului Local Municipal (CLM) Constanţa s-au întîlnit ieri cu proprietarii hotelurilor din Mamaia, preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Saledin Agiacai, preşedintele Patronatului Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) din România, Regiunea Sud Est, Corina Martin şi reprezentanţi ai Primăriei Constanţa, ca urmare a faptului că prefectul Dănuţ Culeţu a solicitat o şedinţă extraordinară de Consiliu Local pentru votarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) al plajelor. “V-am invitat pentru a vă prezenta PUZ-ul pe care ar trebui să îl votăm în şedinţa de Consiliu. Vrem să vă spuneţi punctul de vedere, pentru ca noi să votăm în cunoştinţă de cauză. Vreau să vă amintesc că, pentru Mamaia, există deja un PUZ şi că plaja trebuie să înceapă să funcţioneze în cel mai scurt timp“, a declarat consilierul local Nicolae Moga. Consilierii au declarat că planşele pe care le au la dispoziţie sînt cele realizate de Direcţia Apelor Dobrogea Litoral (DADL) şi că se referă la amenajarea plajei din Mamaia, în concordanţă cu criteriile minime stabilite prin HG nr.12/2006. Conform directorului Direcţiei de Urbanism din cadrul Primăriei, Ionuţ Toma, PUZ-ul va necesita totuşi o detaliere, în sensul că va trebui să fie corelat şi cu amenajările aferente suprafaţei adiacente plajei. “Există un PUZ al staţiunii, aprobat în urmă cu cîţiva ani de CLM. Chiar dacă noul PUZ ar fi bun, este deja mult prea tîrziu pentru că, oricît de repede am convoca o şedinţă de CLM, tot durează o săptămînă, la care se adaugă cele 30 de zile necesare intrării în vigoare şi încă 30 de zile pentru obţinerea autorizaţiilor, ceea ce înseamnă că, pînă la sfîrşitul lui august, nu se va putea construi. Este un sezon ratat din acest punct de vedere. Dacă mă uit acum pe acest PUZ, observ că, pe lîngă clădirile existente, plaja a fost înghesuită, ceea ce mă face să cred că PUZ-ul nu are la bază interese estetice şi funcţionale, ci numai interese economice, pentru ca cei care au concesionat plajele să îşi poată recupera rapid banii investiţi. Oricum, nu ştiu dacă anul viitor, vreunul dintre operatorii de plaje va mai prelungi contractul cu DADL. Părerea mea este că acţiunea DADL este tardivă şi că vom avea mari probleme cu plajele în această vară“, a declarat consilierul local liberal Aurel Butnaru. La rîndul lui, Saledin Agiacai a afirmat: “Noi sîntem în litigiu cu DADL şi cu Ministerul Mediului, iar hotelierii au decis să protesteze prin neparticiparea la licitaţiile organizate de DADL. Eu, ca reprezentant al hotelierilor din Mamaia, rog Consiliul Local să nu voteze acest PUZ şi plaja să rămînă aşa cum este. În momentul de faţă îmi este ruşine cînd găsesc, în fiecare dimineaţă, turişti la recepţie, întrebînd cine are grijă de plaje. Sînt convins că, peste doi ani, vom fi rugaţi să avem noi grijă de plaje“.

“Mamaia nu trebuie lăsată pradă unei decizii iresponsabile a Sulfinei Barbu“

Aceeaşi părere a fost împărtăşită şi de directorul Complexului Savoy, Angela Zahiu, care a declarat că operatorul de plajă din zonă i-a solicitat suma de 150.000 euro pentru a-i subînchiria plaja. “Ne aflăm într-o situaţie critică. Plaja Savoy, care a primit distincţia “Blue Flag“, acum aflîndu-se în posesia operatorului de plajă, este goală, deci nu mai există, pentru că ea are la bază o investiţie majoră şi mai multe criterii care au fost desfiinţate de către DADL. PUZ-ul aprobat în urmă cu cîţiva ani ţine cont de doleanţele hotelierilor. DADL a luat la cunoştinţă că sezonul estival se deschide pe 1 mai, aşa că acest PUZ pe care îl propune după această dată nu mai poate fi operabil. Este ilegal ca DADL să vină cu un alt PUZ, după ce au fost făcute licitaţiile! Manafu nu înţelege că acest PUZ aflat în vigoare este aprobat de ambele entităţi şi consideră că în cazul în care el nu l-a semnat personal, nu este valabil“, a declarat Zahiu. “Turistul vine la RIU pentru că ştie că va avea parte de confort, iar eu i-am promis, prin contractul încheiat cu tour-operatorii, că îi voi asigura un şezlong gratuit pe plajă. În schimb, mă voi afla într-o situaţie penibilă cînd nu mă voi putea achita de această obligaţie, pentru că nu am control asupra plajei, care se află la 3 metri de limita restaurantului meu. Printr-o decizie iresponsabilă, plaja hotelierului a fost dată altcuiva . Operatorii de plajă nu vor fi niciodată determinaţi să îi dea un preţ bun turistului, pentru ca el să revină în anul următor, întrucît se gîndeşte doar să îşi recupereze investiţia. Am avut o întîlnire cu Sulfina Barbu şi după ce nu a ştiut să îmi răspundă la cîteva întrebări, mi-am dat seama că habar nu are de turism. Ea consideră că turismul în Bulgaria s-a dezvoltat datorită faptului că plajele au fost date altcuiva. Greşit! În toată lumea, hotelurile au plajele lor. Noi vom pune însemne la intrarea pe plajă, să se ştie că nu aparţine hotelului, şi vom striga în gura mare că nu putem să acceptăm această situaţie. Mamaia nu trebuie lăsată pradă unei decizii iresponsabile a ministrului Mediului“, a declarat proprietarul RIU Fantasy Beach, Sorin Becşelescu.

“În acest moment, pe litoral sînt cu 50% mai puţini turişti decît în aceeaşi perioadă a anului trecut“

În sprijinul celor declarate de hotelieri a venit şi Corina Martin, care a prezentat punctul de vedere al agenţiilor de turism din Constanţa. “Noi dorim să promovăm litoralul românesc iar dacă dvs., consilierii, veţi ţine cont de acest lucru, nu veţi aproba acest PUZ. Mîine-poimîine este 1 iunie şi este inadmisibil să discutăm asemenea probleme. Speram ca, de la un an la altul, să fie probleme mai puţine pe litoralul românesc, dar ele se înmulţesc. Pe 5 mai am participat la şedinţa organizată de prefect şi am îndrăznit să iau atitudine în legătură cu faptul că, după o şedinţă de trei ore, nu s-a stabilit nimic concret. Toate acele taxe locale care aduceau bani la bugetul local, din păcate, nu vor mai exista, şi nu ştiu la ce situaţie se va ajunge. Din datele pe care le avem, pe litoral sînt acum cu 50% mai puţini turişti decît în aceeaşi perioadă a anului trecut. Nu ştiu cine are interesul să lovească în eforturile pe care agenţiile şi hotelierii le depun pentru a aduce turişti. Dorim chiar să strîngem rîndurile şi să creăm un consorţiu local, care există în orice regiune turistică din lume. Noi trebuie să gîndim pentru binele acestei regiuni. 90% din turiştii care vin pe litoral sînt aduşi de agenţiile de turism. Credeţi că noi mai rezistăm mult să vindem litoralul românesc în condiţiile de acum? Agenţiile din toată ţara vînd litoralul bulgăresc cu mare succes, ceea ce înseamnă că interesul pentru staţiunile noastre scade“, a declarat Corina Martin. “Am aflat punctul dvs. de vedere, iar acum ne dorim să aflăm punctul de vedere al celui care a întocmit acest PUZ, pentru a înţelege ce a avut în vedere şi dacă a avut un temei legal. În plus, trebuie să îi întrebăm şi pe cei care au participat la elaborarea cadrului legislativ care ne-a adus în acesată situaţie. Chiar dacă facem un pas mai tîrziu, trebuie să îl facem bine, pentru ca anul viitor să nu o luăm de la capăt. Lăsaţi-ne să ne consultăm şi cu cei de la DADL, pentru că trebuie să îşi susţină punctul de vedere, poate deţin vreo formulă magică! Trebuie să vorbim şi cu cei care au nişte obligaţii prin contractele încheiate în urma acestor licitaţii, poate sînt nişte termene şi elemente de care trebuie să ţinem seama şi după aceea vă asigur că vom da dovadă de obiectivitate“, a declarat consilierul democrat Constantin Chirilă.

Directorul DADL, Ionel Manafu, a vîndut... blana ursului din pădure

Revenind la strategia plajelor, reamintim că DADL a organizat, pînă acum, mai multe licitaţii pentru închirierea celor 33 sectoare de plajă de pe litoral. Pentru a organiza licitaţiile, DADL a întocmit şi pus în vînzare caiete de sarcini. Avînd în vedere că în acest moment nu există un PUZ, iar în aceste condiţii nu se poate amenaja plaja, ce a licitat DADL? Blana ursului din pădure? Este lesne de înţeles că operatorul de plajă vrea să-şi recupereze investiţia, iar acest lucru nu îl poate face decît prin diferite amenajări de plajă. Să se fi aruncat investitorii cu capul înainte sau DADL a acreditat ideea că există un PUZ al plajelor? În caietul de sarcini nu se menţionează expres această formulă, însă se dă de înţeles, prin ultima anexă, că există un PUZ. Şi atunci, cine va fi responsabil de eşecul amenajării plajelor şi de faptul că investitorii nu-şi vor putea îndeplini obligaţiile prevăzute în contractele de închiriere a plajelor? Nimeni altcineva decît DADL, care este condusă de Ionel Manafu. Pe 18 aprilie, Manafu declara că în caietele de sarcini au fost trecute planurile de amenajare a plajelor, care nu au nevoie de aprobarea Primăriilor, şi care se transformă în PUZ. Poate doar în mintea lui Manafu?!