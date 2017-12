Management privat la CFR Marfă!

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Anca Boagiu, a anunţat că vinderea CFR Marfă va fi precedată de numirea la conducerea companiei a unui management privat, ca urmare a directivelor Fondului Monetar Internaţional (FMI). “Nu este nevoie de manageri străini, ci doar de directori profesionişti, care să nu aibă apartenenţă politică. În acordul cu FMI noi am stabilit că vom selecta managerii. Vor fi concursuri organizate şi consiliile de administraţie vor fi numite exact după modelul bancar\", a declarat Boagiu. Ea a adăugat că CFR Marfă va fi privatizată când se va stabiliza piaţa, pentru a se obţine un preţ cât mai bun. Privatizarea CFR Marfă vine în contextul închiderii din martie a 1.500 de kilometri de cale ferată în scopul obţinerii de fonduri pentru menţinere infrastructurii CFR, fiind anunţată, de asemenea, o posibilă vindere la fier vechi a încă 6.000 de kilometri de şine în 2011, 30% din sistem. În plus, în această vară are loc concedierea a 5.000 de angajaţi CFR din toată ţara. Probabil managementul privat al CFR Marfă va ajunge să vândă doar vagoanele de marfă, abandonate pe câmp, pentru că până la prognozata stabilizare a pieţei, calea impusă de FMI pentru a salva Căile Ferate Române pare concedierea tuturor angajaţilor şi vinderea integrală a şinelor de cale ferată. În momentul în care vor fi vândute la kilogram şi vagoanele, atunci România va avea un sistem feroviar care nu va mai produce pierderi, pentru că va fi inexistent...