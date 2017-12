Timp de patru zile, municipiul Constanţa este gazda unui eveniment deosebit. Reprezentanţi ai 14 ţări se întîlnesc în cadrul conferinţei internaţionale cu tema „Managementul şi dezvoltarea durabilă a mediului marin” pentru a discuta problemele cu care se confruntă mediul înconjurător şi posibilele soluţii. În luna mai a anului trecut, la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa a fost deschis Biroul Internaţional al Asociaţiei Balcanice de Mediu (Balkan Environmental Association - BENA). „Aceasta este prima conferinţă internaţională organizată de CMSN în calitate de membru al BENA. Pe această cale ne propunem să arătăm preocuparea şi grija permanentă a autorităţilor locale, respectiv Consiliul Judeţean Constanţa şi Primăria Constanţa, faţă de mediu. De asemenea, am mai avut colaboratori Agenţia pentru Protecţia Mediului, Garda de Mediu, Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare Marină Grigore Antipa, Universitatea Ovidius, Universitatea de Marină Civilă, Universitatea Andrei Şaguna şi Academia Navală. Scopul nostru este acela de a realiza un document-radiografie care să conţină problemele zonei costiere, precum şi posibilităţile de dezvoltare a acesteia prin acţiuni concrete, strict legate de activitatea turistică”, a declarat directorul CMSN, Decebal Făgădău. În perioada 15-18 mai, participanţii vor prezenta lucrări ştiinţifice pe diferite teme, cum ar fi poluarea aerului, solului şi a apei ca urmare a activităţii agricole, meteorologie, managementul deşeurilor, dezvoltare durabilă şi poluarea marină. „Peste 150 de cercetărori din 14 ţări se întîlnesc la Constanţa pentru un schimb de experienţă şi pentru găsirea unei modalităţi de colaborare regională în zona Mării Negre. Sînt optimist şi consider că sub umbrela BENA vom obţine rezultate bune pentru mediul din această regiune”, a afirmat preşedintele BENA, Fokion Vosniakos. Prezent la manifestare, directorul general al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” (CN ACN) Constanţa, Ovidiu Cupşa, a precizat că unul dintre cele mai importante target-uri pe care ACN le are este protecţia mediului natural în zona canalelor navigabile. “Protejarea mediului se constituie într-un obiectiv specific deosebit pentru companie, fiind una dintre condiţiile impuse de UE în Tratatul de aderare. Din acest motiv, dezvoltarea sistemului de transport fluvial trebuie să se realizeze fără modificarea factorilor de mediu. În condiţiile încălzirii globale şi a impactului pe care transportul îl are asupra acesteia, respectarea anumitor condiţii de mediu este un element obligatoriu în dezvoltarea infrastructurii de transport”, a declarat Cupşa. CN ACN a contractat un studiu de fezabilitate pentru implementarea unui sistem de gospodărire calitativă a apei prin montarea de instalaţii de monitorizare, urmînd ca în perioada următoare să fie elaborat proiectul de atragere a fondurilor nerambursabile din partea U.E.