Manager de spital, demis

Managerul Spitalului „Sfântul Pantelimon“ din București a fost demis miercuri, 26 aprilie, din funcţia pe care o ocupa interimar, a anunţat ministrul Sănătăţii, Florian Bodog. ”L-am demis pur şi simplu. Dânsul nu era sub concurs, era interimar, l-am demis pur şi simplu. Am primit informările şi întrucât mi-au fost semnalate erori de management, care nu se datorează neapărat managerului. Încă nu am hotărât cine îi va lua locul”, a declarat ministrul Sănătăţii, Florian Bodog. Demnitarul a explicat că a găsit mai multe nereguli la Spitalul „Sfântul Pantelimon“, în special legate de tranfuzii. "Vorbim despre probleme legate de transfuzie, procedura de transfuzie, vorbim despre faptul că persoana respectivă, cu toate că avea în fişa postului atribuţii de administrare de transfuzii de sânge, nu avea pregătire în acest sens şi vorbim despre faptul că nu au fost asigurate acele cartele pentru controlul final la patul pacientului înainte de administrarea sângelui. Sancţiunile aplicate au fost propuse de inspecţie, în limita legii, alte sancţiuni le pot face doar organele abilitate în acest sens. Astăzi voi avea o discuţie cu colegii mei din direcţiile din minister şi vom lua o decizie în acest sens", a adăugat ministrul Sănătății. În urmă cu aproximativ o săptămână, un pacient de 66 de ani a decedat după ce o asistentă de la Spitalul „Sfântul Pantelimon“ din București i-a administrat o transfuzie de sânge destinată altui bolnav. În urma acestui incident, spitalul, dar şi Direcţia de Sănătate Publică au demarat câte o anchetă, iar prima măsură luată a fost suspendarea, pe durata anchetelor, din funcţie a asistentei care a greşit transfuzia și amendarea ei cu suma de 1.000 de lei.