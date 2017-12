Manager de spital sancţionat

Conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa s-a văzut nevoită să aplice o sancţiune de 2.000 de lei managerului Spitalului Orăşenesc Cernavodă, dr. Marius Sponoche, după ce s-a constatat că a existat o întrerupere în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii laboratorului de analize medicale. „N-am avut ce face. Am încheiat astfel socotelile cu vechiul laborator şi am încheiat un contract pentru trei luni cu laboratorul Synevo. Este adevărat că a existat o scurtă perioadă în care au fost şi situaţii când n-am avut de ales şi bolnavii şi-au plătit unele analize. Asta până am demarat procedurile pentru noul contract”, a explicat managerul spitalului. De partea cealaltă, însă, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina, a afirmat că întreruperea de contract cu un laborator de analize medicale în cadrul unui spital nu face cinste unui manager. Chiar dacă din acest motiv nu au fost situaţii extreme, neexistând niciun risc pentru pacienţi, aşa cum a reieşit din controlul ce a fost întreprins de către specialiştii DSPJ, directorul dr. Dina a declarat că managerul a fost sancţionat, potrivit legii.