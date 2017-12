Managerii de spitale, destituiţi pe capete?!

Ministrul Sănătăţii anunţa, cu puţin timp în urmă că directorii unităţilor sanitare cu paturi trebuie să-şi ia adio de la posturi dacă bolnavii îşi vor cumpăra singuri medicamentele necesare. În acelaşi timp, preşedintele ţării a promulgat o lege potrivit căreia bolnavii trebuie să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării… În schimb, autorităţile locale din Sănătate spun că este imposibil să aplice o asemenea lege şi că singura soluţie este creşterea tarifului pe caz ponderat. Ca la noi, la nimeni!...

În Sănătate, lucrurile încep din nou să se precipite, şi asta în condiţiile în care preşedintele Traian Băsescu a anunţat promulgarea unei legi considerată de mulţi “imorală, inaplicabilă, demagogică şi populistă”. Este vorba despre un amendament adus legii din Sănătate de către deputatul Sorin Paveliu, potrivit căruia bolnavii trebuie să beneficieze de rambursarea de către reprezentanţii caselor judeţene de asigurări de sănătate a tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării. Ministrul Sănătăţii Publice, Eugen Nicolăescu, susţine că legea este inaplicabilă şi că actul nici măcar nu prevede modalitatea în care pot fi făcute deconturile. Poziţia reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii vizavi de amendament este susţinută şi de către reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS spunea că nu ştie ce va face şi că “în lege se spune că aceste drepturi pot fi acordate în condiţiile impuse de contractul-cadru, or acest document nu are o astfel de prevedere”. “Este publicată în Monitorul Oficial, deci teoretic ar trebui aplicată, dar nu se poate, pentru că nu avem norme”, spune Ciurchea. El mai susţine că decontarea cheltuielilor făcute de bolnavi nu este uşor de realizat. „Nu ştiu la ce preţ cumpără bolnavul un anumit medicament, dar eu trebuie să decontez la preţul de referinţă. Cred că trebuie să stabilim metodologia după care pot fi realizate deconturile şi fondurile din care pot fi luaţi bani pentru a fi achitată contravaloarea cheltuielilor făcute de bolnavi pe durata spitalizării”, declara preşedintele CNAS. Nici autorităţile din Sănătatea locală nu văd cu ochi buni amendamentul la legea Sănătăţii. Preşedintele/director al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, dr. Liviu Mocanu, declară că legea nu are cum să fie aplicată pentru că nu există niciun suport în acest sens. “Chiar dacă vin bolnavii la sediul nostru pentru deconturi, noi nu avem ce să facem. Nu avem chitanţe, nu avem nimic. Să vină el în locul nostru aici şi să aplice legea, ca să vedem ce face”, declară dr. Mocanu. El completează că, în mod normal, managerii de spitale ar trebui să-şi facă datoria astfel încît să nu se ajungă în situaţia în care bolnavii sînt trimişi să-şi cumpere medicamente.

Tariful pe caz ponderat, sursa de “oxigen” a spitalelor

Preşedintele/director recunoaşte însă că acest lucru nu se poate realiza atît timp cît tariful pe caz ponderat (toate cheltuielile pe care le presupune spitalizarea unui bolnav - n.r.) va rămîne nemodificat. Dr. Mocanu este ferm convins că unităţile sanitare întîmpină probleme din cauza faptului că valoarea tarifului pe caz ponderat este mult prea mică. În prezent, în unele spitale, valoarea acestuia este de circa 1.400 de lei, cu 400 de lei mai puţin decît s-ar impune. “Pentru o bună funcţionare a unităţilor sanitare cu paturi, valoarea tarifului pe caz ponderat ar trebui să fie măcar 1.800 lei. Trebuie rezolvată repede această problemă pentru că spitalele reuşesc cu greu să-şi desfăşoare activitatea. Noi avem bani, dar deocamdată nu-i putem folosi”, a mai declarat preşedintele/director, care a dat ca exemplu Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Medicală (SOTRM) Eforie Sud. La acest spital, 75% din bani au ca destinaţie salariile, iar diferenţa de 25% sînt pentru consumabile şi nu numai. Aşa cum era firesc, managerul SOTRM Eforie Sud, Viorel Pascaru, a recunoscut că nu are cum să se descurce cu sumele rămase şi că face tot posibilul pentru ca bolnavii să nu aibă de suferit, dar asta în limita resurselor. Managerul a recunoscut, de asemenea, că au existat şi perioade, şi încă mai există, cînd bolnavii trebuie să-şi cumpere medicamente şi materiale sanitare, cu specificaţia că unii bolnavi preferă produse de calitate mai bună, care sînt la preţuri mai mari. “Tarifele sînt subdimensionate. Nu pot să mint că toate lucrurile merg bine. Din păcate, bugetul este croit, aşa că, în unele situaţii, am fost ajutaţi şi de către pacienţi”, a mai declarat managerul SOTRM Eforie Sud. Din acest motiv, conducerea unităţii a întocmit o fundamentare de cheltuieli a cărei concluzie este că o valoare mai mare a tarifului pe caz ponderat ar salva situaţia. Şi spitalul din Eforie Sud nu este singurul care se află în această situaţie, în multe dintre unităţile sanitare cu paturi bolnavii fiind nevoiţi să-şi cumpere unele medicamente. Or, în acest caz, potrivit declaraţiei ministrului Sănătăţii Publice, Eugen Nicolăescu, mulţi dintre managerii spitalelor din România ar trebui să-şi dea demisiile sau să fie destituiţi în cazul în care nu recurg singuri la acest gest.