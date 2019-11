Managerul tehnic al Viitorului are un favorit pentru funcţia de selecţioner al României

După lansarea cărţii CAMPIONII creează CAMPIONI, managerul tehnic al echipei FC Viitorul Constanţa, Gheorghe Hagi, şi-a exprimat punctul de vedere legat de viitorul selecţioner al reprezentativei României, având un favorit.

„Eu sunt la Viitorul, îmi fac treaba. Eu zic că echipa naţională are antrenor, aşa cred eu. Cred că Mirel (n.r. - Rădoi) va fi. Şi el, şi Mircea Lucescu, ceva de nivel foarte înalt. Nu vreau să fac eu speculaţi. Mirel, cred eu că el e antrenorul. I-aş zice să facă, chiar dacă există acel risc, totdeauana, cum am avut şi eu acea perioadă când am acceptat. Dar câteodată anumite lucruri, ca să câştigi, trebuie să şi rişti. Câteodată. El ştie mai bine”, a declarat Gică Hagi, care consideră că întâlnirea cu Islanda va fi diferită de confruntările generaţiei sale din urmă cu aproximativ 20 de ani: „Total diferit. Altă perioadă, altă echipă. Greu. Plecăm cu dezavantaj destul de mare. Jucăm afară. Avantajul e că vine un nou an, altă energie, altă gândire, alţi jucători probabil mult mai motivaţi, mult mai entuziaşti şi mult mai pregătiţi, probabil. Toată lumea. Altă situaţie”.

În opinia lui Gheorghe Hagi, principala problemă a naţionalei României este că nu mai ştie să atace: „Eu, personal, sunt dezamăgit pentru că echipa României nu mai ştie să atace. N-am văzut acest lucru în ultimele două meciuri, în care trebuia să atacăm, în care trebuia să facem lucrurile, nu am putut să o facem chiar dacă întâlneam adversari buni, dar cred că aici e cheia. Aici e minusul nostru”.

Tehnicianul Viitorului a mai spus că România are nevoie de un proiect şi trebuie creată o generaţie mai bună decât cea din care a făcut parte, iar cei implicaţi în fotbal trebui să creadă, să fie pozitivi şi să nu spună că nu se poate, pentru că în aceste condiţii va fi greu să ajungem să ne luptăm, de la egal la egal, cu cei puternici.