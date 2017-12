Mănăstirea Putna va primi peste 3 milioane euro pentru restaurare

Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Liviu Dragnea, a semnat astăzi cu starețul Mănăstirii Putna un acord prin care lăcașul de cult primește 3,25 de milioane de euro pentru restaurare. Cei mai mulți bani, circa 3,15 milioane de euro, provin din fonduri europene, restul fiind asigurați de statul român. Ministrul a precizat că, dincolo de valoarea economică a acestui acord, este vorba de conservarea unui simbol național al românilor. "Mănăstirea Putna este legată de domnitorul Ștefan cel Mare, care se odihnește acolo și este legată și de istoria pe care acesta a scris-o pentru poporul român. (...) Este un simbol central pentru cultura românească și acest contract semnat astăzi nu reprezintă numai o valoare din punct de vedere economic sau turistic. Este vorba de conservarea unui simbol național și cultural al poporului român și, nu în ultimul rând, un simbol al credinței ortodoxe a acestui popor", a spus Dragnea. Ministrul Dezvoltării a adăugat că prin acest acord "s-a reparat o nedreptate", pentru că au trecut patru ani de când a fost depusă cererea de finanțare.

"Am reușit împreună cu colegii mei să realocăm banii de la alte axe, am reușit să găsim acești bani și am ținut neapărat să semnăm cât de repede se poate, astfel încât peste doi ani, când se sărbătoresc 550 de ani de la ctitorirea acestei mănăstiri, Mănăstirea Putna să arate așa cum se cuvine", a afirmat Dragnea.