''Mănăstirea Mircea Vodă ridicată din credință și jertfă'' -partea II-a

CINE STĂ ÎN SPATELE DENIGRĂRII PĂRINTELUI CIPRIAN ACHIM CONSTANTIN COSMIN?

- Dreptul la replică -

„Dezvăluiri-ro” din 24 mai 2018 aduce în atenţia publicului un articol intitulat Încă un plagiat la Teologia din Constanţa?Achim Ciprian, stareţul care a uitat că furtul este un păcat”, semnat de Domnul Călin Gavrilaş. Acest articol este scris tendenţios şi cu multe insinuări răutăcioase la adresa mea, cu intenţia vădită de a-mi denigra persoana şi strădania de a obţine titlul de doctor în teologie. Cine stă în spatele denigrării mele? Domnul Călin Gavrilaş nu mă cunoaşte personal şi nici eu nu l-am cunoscut. De aceea mă întreb, de unde pornirea aceasta a Domniei Sale de a-mi judeca viaţa şi faptele?! Încă de la începutul articolului, Domnia Sa a afirmat, fără niciun temei, că „Şcoala Doctorală de Teologie din Constanţa continuă să dea lumii doctori specializaţi în furtul intelectual. De data aceasta suspiciunea planează asupra stareţului Achim Ciprian (Constantin Cosmin Achim, pe numele de mirean) de la mănăstirea Buna -Vestire din Judeţul Constanţa”. Fapt neadevărat.

Precizez că, în ziua de 19 octombrie 2017, am susţinut teza de doctorat „Valenţe universale în opera Sfântului Dionisie Exiguul în lumina noilor cercetări”, în faţa unei comisii de specialitate, în şedinţă publică, în Campusul Universităţii Ovidius, care mi-a acordat titlul de doctor în teologie. Desfăşurarea susţinerii tezei s-a făcut cu respectarea normelor legale, neexistând contestaţii din partea vreunui membru al comisiei de specialitate. Dimpotrivă, comisia de doctorat a stabilit în unanimitate calificativul Foarte bine!

Teza de doctorat a fost elaborată conform normelor ştiinţifice şi metodologice în vigoare, nu aşa cum afirmă Domnul Călin Gavrilaş, care menţiona în articolul Domniei Sale că „am analizat aproximativ 80 de pagini din teza de doctorat a părintelui stareţ, pagini în care am găsit numeroase fragmente copiate prin metoda copy/paste sau copiate integral. Oare membrii comisiei de specialitate n-ar fi sesizat acest fapt?! Niciun referat alcătuit de membrii comisiei de doctorat nu menţionează vreo similitudine în textul tezei de doctorat. ÎI întreb pe Domnul Gavrilaş: a alcătuit vreodată o teză de doctorat? Dacă nu, cred că ar trebui să lase membrii comisiei de doctorat să-şi facă datoria de a analiza o astfel de lucrare. Ori, este „însărcinat” de cineva să influenţeze în vreun fel Comisia Naţională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în demersul de validare a tezei?

Acele „pasaje generoase plagiate” de care vorbeşte Domnul Gavrilaş nu sunt altceva decât păreri ale cercetătorilor mai noi care s-au ocupat de personalitatea şi opera Sfântului Dionisie Exiguul şi care au avut aceeaşi viziune asupra marelui Părinte dobrogean de talie universală - căci teza se intitulează „Valenţe universale ...în lumina noilor cercetări”.

Este firesc să prezentăm părerea noilor cercetători care s-au ocupat de acest autor patristic.

Teza de doctorat îşi are propriul discurs teologic, ceea ce au remarcat şi membrii din comisia de susţinere publică. Aluziile făcute la „plagiatul” din cartea preotului dr. Alexandru Moţoc nu se pot susţine, întrucât teza mea tratează temă diferită faţă de titlul cărţii respective. Autorii din care „am plagiat pasaje întregi” sunt de fapt sursele pe care le-am menţionat, conform normelor ştiinţifice şi metodologice în vigoare.

În partea a doua a articolului scris, Domnul Gavrilaş a făcut câteva remarci neadevărate la adresa mea, chipurile, conform cu CV-ul depus la Universitatea Ovidius din Constanţa. Domnia Sa spune, textual: înainte de a îmbrăţişa viaţa monarhală şi a se dedica studiilor teologice la cel mai înalt nivel, Cosmin Achim (numele de mirean), născut în anul 1974, a fost jandarm (1995-1996) şi comerciant (1990-2000)”. Practic în acel an 1995-1996 am satisfăcut stagiul militar (3 luni la Târgu-Mureş - unde am făcut Şcoala de gradaţi; şi 9 luni am fost soldat cu grad de caporal la Sibiu), dar n-am profesat niciodată ca Jardarm”. Între anii 1990-2000 nu am fost „comerciant” ci angajat, la Societatea comercială de familie, ca să-mi ajut părinţii, care conduceau firma.

Domnul Gavrilaş tendenţios spune că „viitorul doctor în teologie a absolvit, în anul 1993, Liceul agroindustrial Sibiu (din CV nu reiese clar nici că ar avea o diplomă de Bacalaureat) care atestă că este electromecanic auto”. Precizez că am făcut cursurile acestui liceu pentru a obţine permisul de conducere auto, care îmi era necesar în activitatea desfăşurată în Societatea comercială de familie, condusă de părinţii mei, dar n-am profesat niciodată ca electromecanic auto. Diploma de bacalaureat mi-a fost eliberată de Liceul Agricol din Sibiu, profilul electrotehnic, la data de 15 iulie 1993. În plus, fără această diplomă nu mă puteam înscrie la Facultate.

Domnul Gavrilaş spune că „după 15 ani, în 2008, Cosmin Achim începe să studieze Teologia la Facultatea de Teologie din Constanţa, pe care o finalizează în anul 2012”, Domnia Sa nu ştie că studiile teologice le-am început la Facultatea de Teologie din Sibiu, în anul 2000. După anul I de studii am „înghetaţ” anii de studii pentru a intra în monahism la Mănăstirea Rohia din Maramureş, ca frate de mănăstire (2001), apoi am fost transferat la Mănăstirea Cergău Mic (judeţul Alba), unde am fost călugărit de Înaltpreasfinţitul Andrei Andreicuţ, în anul 2006. Am reluat studiile teologice, în anul II de studii, tot la Facultatea de Teologie din Sibiu, în anul 2009. După terminarea anului II de studii la Sibiu, m-am transferat, în anul 2010, la Mănăstirea Capidava din Judeţul Constanţa, unde am fost hirotonit preot (ieromonah) de către Înaltpreasfinţitul Teodosie al Tomisului. În toamna anului 2010, m-am transferat cu studiile teologice de la Sibiu la Constanţa, studii finalizate cu obţinerea tezei de licenţă, în anul 2012. Între anii 2012-2014, am urmat cursurile de masterat în teologie, finalizate cu o disertaţie în „Literatură patrisitcă, limbi clasice şi slava veche”. în anul 2011 am fost numit stareţ la Mănăstirea „Bunavestire” din localitatea Mircea Vodă, judeţul Constanţa. În toamna anului 2014, m-am înscris la Şcoala Doctorală de Teologie din Constanţa, finalizând perioada de pregătire cu susţinerea tezei de doctorat în ziua de 19 octombrie 2017. În data de 24 mai 2018, am fost confirmat arhimandrit de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Să fie oare pură coincidenţă faptul că în ziua în care am fost promovat la treapta de arhimandrit a început denigrarea mea? Cine stă în spatele acestei denigrări? Pe cine a deranjat promovarea mea? Poate ne lămureşte Domnul Călin Gavrilaş.

În concluzie, articolul Domnului Călin Gavrilaş îl consider denigrator, defăimător şi nefondat, de natura să-mi păteze reputaţia.

Citește și : Drept la replică : Mănăstirea Mircea Vodă - partea I