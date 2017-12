„Mâncarea nu trebuie încălzită la mai mult de 42 de grade Celsius”

Constănţenii şi turiştii se pot bucura, în această vară, de o dietă „raw vegan“ care a căpătat teren puternic în ultimii ani, în materie de nutriţie şi lifestyle la nivel global, combinând gustul bun cu alimentaţia sănătoasă, din produse vegetale nepreparate termic. La restaurantul Integra a fost lansat, luni seară, meniul „raw vegan“, implementat împreună cu bucătarul Ştefan Niţă, un specialist culinar în această dietă. El a acordat un interviu cotidianului „Telegraf”, prin care explică ce presupune dieta şi noul meniu disponibil la Constanţa, ce beneficii aduce această dietă şi care sunt principiile şi procedeele de preparare.

Reporter (R:) Ce presupune dieta „raw vegan“ ca mod de preparare?

Ştefan Niţă (Ş.N.): Este o dietă care se bazează pe alimente vegetale neprocesate termic. Ideea este să nu încălzim mâncarea la mai mult de 42 de grade Celsius, pentru că se distrug enzimele. Ele susţin viaţa la nivel celular şi ajută corpul să absoarbă nutrienţii. Ca procedee, în loc de cuptor folosim deshidratorul. Nu folosim tigaia să prăjim sau să călim, ci punem la marinat. Este relativ uşor, dacă te organizezi.

R.: În comparaţie cu un meniu tradiţional, prepararea durează mai mult la meniul „raw vegan“?

Ş.N.: Nu! Durează mult mai puţin, având în vedere că lucrăm cu alimente crude. Dacă avem tot ce ne trebuie la îndemână, cam într-o oră putem avea gata o masă completă cu mai multe feluri de mâncare „raw vegan“ şi chiar şi cu desert. Ingredientele sunt uşor de găsit, unele mai scumpe, altele mai puţin scumpe, dar ajungi cam la acelaşi preţ ca la prepararea unei mese tradiţionale. Mai sunt unele alimente exotice, dar se pot comanda, există distribuitori peste tot. Se caută cu precădere produsele bio.

R.: Ce conţine meniul lansat?

Ş.N.: Este un meniu de vară, pentru că suntem mereu conectaţi la anotimp. Încep să iasă legumele şi fructele de sezon, iar vara trebuie să mâncăm foarte multe fructe, lucruri uşoare care se digeră repede şi ne oferă energie şi vitalitate. Avem multe salate în meniu, multe deserturi cu fructe şi băuturi cu lămâie, soc, fructe stoarse. Avem şi preparate cu fructe exotice special pentru vară. Meniul conţine toate felurile de mâncăruri, pentru că „raw vegan“ nu înseamnă să mănânci numai frunze. Avem deserturi delicioase cu tarte de fructe, budincă din seminţe de chia. Chiar şi astfel nu este recomandat excesul, pentru că orice lucru în exces produce neplăceri, iar unele fructe sunt cât de cât bogate în calorii, chiar dacă sunt calorii bune.

R.: Cum privesc constănţenii acest nou meniu?

Ş.N.: Constănţenii sunt diverşi, relativ deschişi faţă de lucrurile noi, dar, în acelaşi timp, sceptici. Zic „Da”, degustă, le place, dar nu se grăbesc să treacă la stilul de viaţă „raw vegan“. Dieta, însă, câştigă adepţi din ce în ce mai mult la nivel global, în ţările dezvoltate şi în curs de dezvoltare.

R.: De cât timp gătiţi „raw vegan“ şi cum aţi învăţat?

Ş.N.: Sunt bucătar „raw vegan“ de patru ani şi am activat în Bucureşti. Am experimentat foarte mult singur, am împărtăşit experienţa cu alţi bucătari din afară, pe internet, şi am pus la punct aproape 400 de reţete. Meniul trebuie gândit şi adaptat în funcţie de mai multe aspecte, de zonă, de anotimp. Nu am făcut cursuri, nu există cursuri pentru această dietă, dar am învăţat, la rândul meu, pe alţi bucătari să prepare numeroase reţete „raw vegan“.