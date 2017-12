Mâncaţi, dar cu măsură

Ca în fiecare an, medicii vin cu o serie de atenţionări înainte de sărbători, tocmai pentru a preîntâmpina neplăcerile ce pot apărea dacă se fac abuzuri: fie alimentare, fie legate de consumul de băuturi alcoolice. Pentru a nu ajunge la spital de Paşte, medicii recomandă să nu vă repeziţi în bunătăţile preparate pentru masa tradiţională fără să vă mai opriţi, mai ales dacă sunteţi după perioada de post.

Şeful Clinicii Medicale a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” Constanţa, prof. univ. dr. Doina Catrinoiu, oferă soluţiile sigure astfel încât să putem mânca tot ce ne dorim, dar fără să ni se facă rău. „Nu o să recomand să nu mâncăm de Paşte. Dimpotrivă. Putem mânca din toate, dar câte puţin. Friptura de miel, de exemplu, dar în general carnea, trebuie consumată cu salată sau legume. Avem voie să mâncăm şi ouă, dar, din nou, cu măsură. Putem mânca un ou pe zi, de exemplu. Trebuie atenţie mare, măsură, şi la consumul de alcool. Şi multă mişcare. Putem fi alături de familie nu doar la masă, ci şi la plimbare”, spune profesorul. Ea declară că mâncarea multă presupune şi cheltuială pe măsură, aşa că trebuie să ne gândim bine înainte de a face cumpărăturile de Paşte. Totodată, prof. univ. dr. Catrinoiu nu recomandă sub nicio formă automedicaţia. Ea spune că pacienţii cronici, care se află sub o anumită medicaţie, nu trebuie sub nicio formă să renunţe la tratament, iar dacă au indicaţii alimentare din partea medicilor curanţi trebuie să le respecte cu stricteţe. “Orice sfat al doctorilor trecut cu vederea, în speranţa că poate nu se întâmplă nimic, poate determina grave probleme de sănătate”, a spus medicul şef.