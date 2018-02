Manchester City a cucerit Cupa Ligii Angliei

Duminică, după ce a dispus cu 3-0 de Arsenal Londra în finala disputată pe Stadionul Wembley, Manchester City a cucerit Cupa Ligii engleze la fotbal. „Cetăţenii” s-au impus prin golurile marcate de Sergio Aguero (18), Vincent Kompany (58) şi David Silva (65), acesta fiind primul pas către o posibilă triplă, având în vedere că în campionat conduc detaşat, iar în Liga Campinilor figurează printre favorite. City a ieşit din Cupa Angliei, scoasă de modesta Wigan (liga a treia).

Manchester City a câştigat al cincilea său trofeu în Cupa Ligii, după cele din 1970, 1976, 2014 şi 2016. Doar Liverpool are mai multe succese în această competiţie - 8. „Tunarii”, în schimb, au ajuns la a şasea înfrângere în ultimul act al Cupei Ligii, un record negativ al competiţiei. Dacă Guardiola sărbătoreşte primul său trofeu în Anglia, Arsene Wenger rămâne fără Cupa Ligii în palmares!

În faţa a 85.671 spectatori au evoluat echipele:

Manchester City: Bravo - Walker, Kompany, Otamendi, Danilo - Fernandinho (52 Bernardo Silva), David Silva, Gundogan - De Bruyne, Aguero (87 Foden), L. Sané (77 Gabriel Jesus).

Arsenal Londra: Ospina - Koscielny, Mustafi, Chambers (65 Welbeck) - Bellerin, Xhaka, Ramsey (63 Iwobi), Monreal (26 Kolasinac) - Wilshere, Aubameyang, Ozil.

„Am arătat cine suntem cu adevărat. Am resimţit presiunea de a juca această finală. Nu am jucat aşa cum o facem de obicei, în prima repriză, dar în repriza a doua am jucat bine”, a spus Pep Guardiola. Aflat sub incidenţa unei proceduri disciplinare, Guardiola a ignorat federaţia engleză de fotbal (FA), purtând în timpul finalei o banderolă galbenă în semn de susţinere faţă de responsabilii catalani arestaţi.

Vinerea trecută, FA a deschis o procedură disciplinară contra lui Guardiola pentru purtarea unui simbol politic în favoarea independenţei Cataloniei. De la finalul anului trecut, tehnicianul catalan afişează o banderolă galbenă la fiecare meci şi conferinţă de presă, în semn de susţinere pentru patru catalani arestaţi în Spania. FA a subliniat că purtarea acestei banderole are caracter politic şi contravine regulamentului. Guardiola, născut la Santpedor, în Catalonia, a petrecut cea mai mare parte a carierei de jucător şi antrenor la Barcelona, capitala regiunii separatiste.