Mandat de patru ani în CSM, fără repetiţie

TOATE OPINIILE VOR FI RESPECTATE Referendumul cerut de preşedintele Traian Băsescu nu poate fi blocat, însă un rezultat similar celui din 2009, adică românii să ceară prin vot un Parlament unicameral şi maximum 300 de parlamentari, ar putea constitui o problemă pentru actualul Guvern. Afirmaţia îi aparţine senatorului PSD Ioan Chelaru, membru în comisia pentru revizuirea Constituţiei. „Ce va hotărî poporul, asta vom face. Nu cred că oamenii vor vota această propunere şi a doua oară. Totuşi, avem o problemă şi trebuie să ne gândim foarte serios dacă iese şi a doua oară. Dacă referendumul e legal, vine populaţia masiv la vot, trebuie să ţinem cont de opţiunile populaţiei, fără nicio discuţie”, a declarat Chelaru. Dar până la referendum, actuala putere se concentrează pe un text de modificare a Legii fundamentale, care să respecte toate opiniile fie că vin din partea Preşedinţiei, din partea Curţii Constituţionale a României (CCR), a Comisiei de la Veneţia sau a Comisiei Europene. „Vom ţine seama de toate observaţiile. Toată lumea a sărit să critice textul, dar se va mai schimba de zeci de ori până la o formă finală. Abia după ce trece de a doua verificare a Curţii Constituţionale putem spune că avem tot, dar până atunci mai avem de tras”, a spus senatorul PSD.

MODIFICĂRI CERUTE Cât priveşte posibilitatea ca CCR să forţeze Parlamentul să bage în Constituţie rezultatele referendumului din 2009, Chelaru a spus că acest lucru nu este posibil. „CCR verifică dacă prin modificări s-a adus atingere unor lucruri precum caracterul naţional, independent, unitar, indivizibil, limba oficială, justiţia sau încălcarea drepturilor fundamentale. Acum doi ani, a venit Guvernul cu un proiect, l-a trimis la Preşedinţie, care l-a făcut varză. 80 de observaţii au făcut judecătorii CCR pe textul lui Băsescu. Nu s-a ţinut cont de niciuna din cele 80. Noi nu o să facem aşa. Vom ţine cont de absolut toate observaţiile”, a explicat Chelaru. Senatorul PSD afirmă că România ar face o greşeală serioasă să schimbe sistemul unicameral. „Putem lucra cu mai puţini parlamentari, dar experienţa de 23 de ani, plus cea cu un preşedinte ale cărui acţiuni au izolat România de Europa, arată că avem nevoie de două camere, cu atribuţii diferite”, a mai spus Chelaru. Potrivit senatorului PSD, modificările privind reducerea la patru ani a mandatelor din CSM au venit din partea Asociaţiei Magistraţilor şi a Asociaţiei Procurorilor. „În aceste condiţii, la Articolul 132, alineatul 3, am adăugat că numai judecătorii pot fi preşedinţi ai CSM. Am mai pus o chestiune, că magistraţii sunt revocaţi din funcţie de adunările care i-au propus”, a afirmat senatorul PSD.