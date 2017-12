Mandatul de arestare pe numele lui Nicuşor Constantinescu, anulat

11:42:03 / 16 Iulie 2014

?!

Oare, de ce nu s-a tratat in Spitalul Judetean Constanta,acolo unde s-au tot laudat cu investitiile si calitatea profesionala a medicilor?! Poate ajungea si el la sectia de terapie intensiva si era legat de pat,sedat,pentru a se face ,,bine''cat mai repede.Un roman harnic si cinstit,nu are nicio sansa,cand ajunge in impas din punct de vedere al sanatatii sa se trateze in America,dar de,acesta la ce fapte a facut in aceasta viata,probabil ca merita cel mai bun tratament medical.