„Mandatul de ministru, mai greu decât mă aşteptasem”

Fostul ministru al Sănătăţii Attila Cseke a declarat, ieri, că mandatul pe care l-a avut la conducerea Ministerului Sănătăţii (MS) s-a dovedit mai greu decât prevedea înainte de preluarea funcţiei, dar are convingerea că majoritatea deciziilor pe care le-a luat se vor dovedi, în timp, corecte. „Am avut un mandat de 20 de luni care s-a dovedit mult mai greu decât mă aşteptasem înainte de preluarea funcţiei”, a declarat Cseke. El a anunţat, totodată, că îşi va relua îndatoririle de senator ales în Colegiul uninominal 1 din circumscripţia electorală 5 Bihor. Cseke a trecut în revistă cele mai importante decizii pe care le-a luat în calitate de ministru şi şi-a exprimat convingerea că, deşi unele au fost criticate la momentul anunţării lor, în timp se vor dovedi corecte. „Unele din deciziile pe care le-am luat au fost foarte criticate, altele mai puţin, dar am convingerea că multe se vor dovedi corecte în timp”, a spus fostul ministru. Printre cele mai importante măsuri pe care le-a luat în mandatul său, Cseke a enumerat descentralizarea sistemului sanitar prin trecerea unor spitale în responsabilitatea consiliilor locale şi a consiliilor judeţene, reorganizarea şi clasificarea spitalelor, reglementarea finanţării centrelor de permanenţă - măsură despre care a afirmat că, \"deşi a fost foarte criticată, în ultimul timp este tot mai apreciată de primari\" - şi încheierea unui contract de achiziţie a maximum 1.500 de autospeciale pentru serviciile judeţene de ambulanţă şi pentru serviciile judeţene de reanimare şi descarcerare, în legătură cu care a spus că anul acesta au fost deja achiziţionate 230 de autospeciale şi un elicopter. De asemenea, Cseke a declarat că are \"satisfacţia\" de a fi implementat două noi programe derulate prin Ministerul Sănătăţii, şi anume cel pentru tratamentele minim invazive ale infarctului miocardic şi cel pentru fertilizarea in vitro, program prin care în acest an au fost finanţate procedurile de fertilizare pentru 129 de cupluri.