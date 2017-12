Mandela a fost antrenat de agenţii Mossad

Fostul lider sud-african Nelson Mandela, care a decedat la 5 decembrie, la vârsta de 95 de ani, a fost antrenat militar de agenţii Mossad, în 1962, în Etiopia, arată un document secret descoperit în Arhivele Naţionale din Israel, dezvăluie cotidianul ”Haaretz”. O scrisoare datată 11 octombrie 1962 şi trimisă de Mossad Ministerului de Externe de la Ierusalim dezvăluie că Mandela a urmat antrenamentele sub îndrumarea agenţilor Mossad în Etiopia, fără ca aceştia să cunoască adevărata identitate a liderului sud-african, care s-a prezentat cu pseudonimele David Mobsari şi Black Pimpernel. ”După cum ştiţi, în urmă cu trei luni am discutat cazul unui stagiar care a sosit la ambasada israeliană din Etiopia sub numele David Mobsari”, arată scrisoarea Mossad dată publicităţii de cotidianul ”Haaretz”. Potrivit documentului, antrenamentele au inclus cursuri de judo, metode de sabotaj şi tehnici de folosire a armelor. Scrisoarea publicată de ”Haaretz” precizează, de asemenea, că ”stagiarul a manifestat un interes deosebit pentru metodele folosite de mişcarea paramilitară clandestină Haganah şi, de asemenea, era interesat de problemele din Orientul Mijlociu”.

”Haaretz” afirmă că antrenamentele au avut loc în 1962, când Nelson Mandela a părăsit în secret Africa de Sud şi a vizitat mai multe ţări africane, inclusiv Etiopia, Algeria, Egipt şi Ghana, în încercarea de a obţine sprijin financiar şi militar de la liderii acestor state pentru braţul armat al Congresului Naţional African. Potrivit ”Haaretz”, scrisoarea a fost descoperită în Arhivele Naţionale din Israel de David Fachler, un israelian în vârstă de 43 de ani, care pregătea un studiu privind relaţiile dintre Africa de Sud şi Israel.