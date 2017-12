Mandinga, între Baku şi... Mamaia!

Formaţia care a reprezentat România la concursul muzical internaţional Eurovision 2012, Mandinga, se întoarce, astăzi, în Capitala Azerbaidjanului, Baku, gazda de luna trecută a competiţiei în cadrul căreia ţara noastră a ocupat un modest loc 12. Elena Ionescu & Co. sunt aşteptaţi, în acest weekend, şi la Mamaia, pentru a susţine un concert. Ei vor cânta sâmbătă, după miezul nopţii, în clubul Itaka din nordul staţiunii, preţul unui bilet de intrare fiind de 30 de lei, pentru băieţi, iar fetele vor beneficia de intrare gratuită.

CONCERT DE PESTE 10.000 DE EURO În urmă cu trei săptămâni, a apărut informaţia conform căreia Mandinga se va întoarce să cânte la Baku, în Azerbaidjan. Concertul are loc în această seară, iar despre onorariul primit pentru această reprezentaţie, managerul trupei, Sergiu Stoiadin, a confirmat faptul că este vorba de o sumă consistentă. „Azerbaidjan e o ţară bogată. Nu vreau să vorbesc despre suma pentru care va cânta Mandinga, dar da, este de peste 10.000 de euro”, a declarat managerul general al trupei Mandinga.

PROGRAM ÎNCĂRCAT Mandinga are programate numeroase concerte în ţară, la sfârşitul lunii iunie, iar vara aceasta va cânta şi în străinătate, inclusiv pe alte continente. „Eurovision a fost pentru noi o super-experienţă şi cel mai important este că vom intra în foarte multe ţări. Deja am primit invitaţii din Rusia, China şi America. În plus, pe 19 iunie, vom reveni la Baku, noi fiind aleşi din cele 42 de ţări care au participat la Eurovision”, a mai declarat, în urmă cu trei săptămâni, managerul trupei, Sergiu Stoiadin.

Conform programului postat pe site-ul oficial, trupa Mandinga urmează să susţină concerte, luna aceasta, în mai multe locuri din ţară: pe 22 iunie, la Timişoara, 23 iunie - Buftea şi Mamaia, 24 iunie - Gherla şi 30 iunie - Braşov.