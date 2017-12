Manele politice

Mai nou, un post de televiziune naţional promovează manelele pe frînghie. Interpretul, recrutat dintre cei zbanghii sau loviţi în freză la locul de muncă, este legat bine şi atîrnat de o frînghie, după care se dă tonul la muzică. Manelele pe frînghie sînt mult mai tragice decît şlagărele indiene şi, evident, reprezintă un pericol sporit pentru manelist. Spre deosebire de interpretul pămîntean, adică, vreau să zic, cu picioarele pe scenă, manelistul spînzurat este zgîlţîit tot timpul de un călău improvizat. Specialiştii în atîrnări de tot felul spun că avem de-a face cu cea mai eficientă metodă de acordare a coardelor vocale. Se recomandă chiar că, în anumite momente, manelistul să fie bine buşit de pămînt pentru a deveni mai spontan, mai sensibil şi mai apropiat de fanii săi. În ultima vreme, la postul de televiziune amintit, sînt promovate manelele atîrnate pe frînghie. Cu alte cuvinte, tot felul de tembeli se dau în spectacol, făcînd fel şi fel de giumbuşlucuri. La început, am crezut că şi-a deschis stagiunea teatrală vreun spital de nebuni! Adevărul este că au ajuns unii să exploateze prostia în ritm industrial. Nu mă îngrijorează faptul că maneaua a fost urcată în pom, ci interesul unora pentru ridicol şi spectacole de prost-gust. Trist este că avem astfel de manelişti şi în politică. S-ar putea spune că nu de puţine ori şi în Parlament am asistat la urcarea manelei în pod. Şi-au atîrnat diverse promisiuni de picioare şi, evident, fără voia noastră, mai marii zilei ne-au pus să interpretăm forţat şlagăre despre creşterea nivelului de trai. "Oooooofffff, viaţa mea...". Acum, revenind la episodul relatat la început, cred că unii dintre maneliştii pe frînghie sînt plecaţi un pic cu pluta la vale... Într-un fel, îl înţeleg şi pe amărăşteanul care vrea să se dea şi el în spectacol. De ce să o facă numa' politicianul? De ce să acapareze numai dumnealui toate televiziunile? Maneaua pe frînghie completează ideea de circ la noi. S-a diversificat circul pe multiple planuri, dar, ce păcat!, s-a scumpit pîinea. Am asistat, în ultimii ani parlamentari, ca să nu mai vorbim de celelalte scene ale politichiei noastre autohtone, la spectacole de circ în toată regula. Tot felul de gurişti rătăciţi prin Parlament s-au dat la manele în prostie. De altfel, deloc întîmplător, unii domni, aşa-zişi aleşi ai poporului, au transformat politichia într-o simplă manea. Cîte şlagăre de genul ăsta nu am auzit noi de la înalta tribună a Parlamentului?! Chiar dacă nu s-au urcat în direct pe frînghie, au fost destui parlamentari care ne-au rupt inima din rădăcină cu manelele lor politice. Nicăieri nu am auzit noi, popor oropsit, atîtea manele de durere şi jale. Maneaua s-a dovedit a fi singurul mijloc eficient de comunicare a parlamentarului cu naţiunea, cu alegătorii lui. Cum timp pentru mers în teritoriu nu prea a avut alesul nostru, mai mult din cauza prafului şi a noroaielor, era firesc ca dumnealui să recurgă la manele. Chiar şi partidul, ăsta de se mai răsteşte din cînd în cînd la noi, a introdus maneaua ca doctrină în programul său. După mai multe audiţii în direct, partidul, care şi-a propus să se apropie iute şi concomitent de cetăţean, a decis ca maneaua să fie introdusă în programul electoral pentru anticipate. Nu ştiu dacă nu cumva i-a inspirat şi frenezia maneliştilor atîrnaţi de frînghii. Se anunţă, aşadar, un spectacol de zile mari la festivalul manelelor organizat în preajma alegerilor anticipate. Abia aştept să-i văd pe cîţiva dintre şmecherii partidului atîrnaţi de cîte o frînghie şi interpretînd, cu dor şi jale, manele pentru popor. Cred muzicanţii portocalii că, în felul acesta, se vor apropia mai mult de cetăţean! Mizează unii că prostimea, pe spinarea căreia şi-au cules voturile, aruncînd cu cozonaci şi cîrnaţi în părţile esenţiale, o să cadă din nou pe spate cînd partidul îi va cînta la ureche manele electorale. Atenţie, prostimea s-a deşteptat! Ai uitat de lozincile de la alegerile trecute? Stau şi mă minunez cum mai cred anumiţi mahări că, promovînd manele pe frînghie, vor rămîne la putere pe vecie!