Manelele, interzise prin hotărâre de Consiliu Local

13:25:45 / 09 Septembrie 2015

parerea unui turist dezamagit din Eforie Nord

Sunt cazat in Eforie Nord in dreapta campingului si vad la tot pasul buruieni de 1 m inaltime pe mai multe strazi pe care merg in drum spre plaja. Cand ajung pe bulevardul de pe faleza, partea de mers dinspre Belona spre Acapulco arata ca dupa bombardament! Denivelari si pietris, de zici ca esti in padure, nu intr-o statiune turistica la mare!... Asa ca, pana la manele, puneti mana sa va taiati buruienile de pe drumuri si asfaltati strada ca ne rupem masinile!... Halal gospodari !!