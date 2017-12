Manevră imprudentă

Un tânăr de 23 de ani a ajuns pe patul de spital, luni seară, în urma unui accident rutier petrecut în jurul orelor 19.30, în localitatea Lazu. Potrivit anchetatorilor, Ciprian C., de 24 de ani, a condus un autoturism marca Volkswagen pe Drumul Naţional 39 (Constanţa - Mangalia), dinspre Constanţa către comuna Agigea. Ajuns în localitatea Lazu, spun oamenii legii, acesta a virat la dreapta fără să se asigure şi a intrat în coliziune cu un autoturism marca Renault, condus de Alexandru C., de 24 de ani, în aceeaşi direcţie de mers. În încercarea de a evita impactul, Alexandru C. a tras brusc dreapta de volan şi a ieşit în decor. În urma accidentului, un tânăr de 23 de ani, aflat pe scaunul din dreapta faţă al Renault-ului, a fost rănit şi transportat cu ambulanţa la spital. (R.M.)