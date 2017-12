MANGALIA - Căldura în locuinţe, un lux pentru unii localnici

Conflictul deschis între primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, şi opoziţie se duce pe toate planurile. De data aceasta, edilul Mangaliei susţine că opoziţia încearcă intoxicarea populaţiei cu minciuni, „încercând să o păcălească aşa cum a făcut timp de 12 ani”. Tusac a spus că, pentru că s-au terminat subiectele de scandal la adresa sa, „liderul PD-L local, Zanfir Iorguş, a găsit un nou motiv de dispută”. „De data asta încearcă să mintă cetăţenii oraşului spunând că Primăria nu-şi achită datoriile faţă de SC Rominservice Therm SA. Nimic adevărat. În data de 30.06.2008, când am fost învestit în funcţia de primar, am găsit o datorie către această societate de aprox. 100 de miliarde de lei vechi. Într-un an şi câteva luni de mandat, pe lângă plata facturilor curente, am reuşit să achit două treimi din datorie, urmând ca, până în iunie 2010, să acoperim şi restul datoriei. Îi asigur pe cetăţenii din Mangalia că Primăria îşi va onora obligaţiile faţă de SC Rominservice Therm SA, astfel încât să nu sufere niciun cetăţean din cauza administraţiei locale”, a spus Tusac. El a adăugat că, din păcate, mai sunt cazuri în care scări de bloc au fost debranşate de la căldură şi apă caldă din cauza unor familii care, din diverse motive, nu şi-au achitat sumele restante către societatea furnizoare de utilităţi. Un exemplu în acest sens se înregistrează la centrala nr 10, unde sunt familii care datorează sume cuprinse între 40 şi 100 milioane, echivalentul unei perioade de doi-trei ani de neplată a facturilor. „Problemele au fost sesizate de către cetăţenii oraşului deoarece, în aceste imobile, majoritatea locatarilor sunt cu plata facturilor la zi. Astfel, m-am văzut nevoit să convoc o întâlnire cu reprezentanţii conducerii SC Rominservice Therm SA, preşedinţii de asociaţii cu datorii mari la întreţinere şi reprezentanţii Federaţiei Asociaţiei de Proprietari”, a spus Tusac. El a precizat că discuţiile au avut loc într-o atmosferă apăsătoare, dar într-un spirit de normalitate, fiind căutate soluţii pentru fiecare din problemele prezentate de asociaţiile de locatari. Întâlnirea şi-a arătat roadele a doua zi, când primarul Tusac a găsit soluţii pentru a rezolva situaţia conflictuală la cinci asociaţii de locatari din cele 15 cu probleme. Ediul a precizat că speră ca, în perioada imediat următoare, restanţierii să ajungă la un plafon de datorii acceptabil pentru Rominservice, astfel încât situaţia să se redreseze, iar cetăţenii să se bucure de condiţii normale de trai. “Ca social-democrat, înţeleg perioada grea prin care trece România şi implicit cetăţenii din Mangalia, dar trebuie să înţelegem să ne ajutăm unii pe alţii, astfel încât să nu sufere locatarii unui bloc întreg din cauza unei familii care nu şi-a plătit datoriile la timp. Voi fi alături de cetăţenii Mangaliei atât cât îmi permite legea. Sunt preocupat să găsesc orice portiţă legală pentru a putea ajuta cazurile sociale din municipiul Mangalia”, a declarat Tusac.