MANGALIA - Dialog deschis între primar şi conducerea DMHI

Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a declarat că, la sfîrşitul săptămînii trecute, s-a întîlnit cu reprezentanţii conducerii şantierului Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI), pentru a vedea dacă angajaţii vor fi concediaţi sau nu. “Vizita nu are legătură politică. În calitate de primar, m-am simţit obligat să mă asigur de la sursă de faptul că, în timpul acestei crize economice, angajaţii celei mai mari unităţi economice a municipiului Mangalia vor avea foarte puţin de suferit. În acelaşi timp, este important ca şi societatea comercială să fie productivă, pentru că trebuie să recunoaştem, sume mari provenind din impozite vin la Primărie de la DMHI“, a spus Tusac. El a adăugat că principalul subiect a fost numărul angajaţilor pe care societatea DMHI îi va trimite în şomaj. De asemenea, s-a dezbătut problema celor care sînt trecuţi pe lista disponibilizărilor şi care, în prezent, beneficiază de o locuinţă de serviciu. „Deşi coreean, vicepreşedintele DMHI, Soon Gil Hong, s-a arătat interesat de problemele cetăţenilor din Mangalia. Propunerile mele au fost luate ca puncte de pornire pentru demersurile ce vor fi întreprinse pentru ieşirea din criză. Aceste propuneri se referă la păstrarea forţei de muncă din municipiul Mangalia”, a spus ediul Mangaliei. Tusac a precizat că o altă propunere a fost acordarea unei perioade de graţie de la şase luni la un an pentru cei care utilizează locuinţele de serviciu ale DMHI şi vor fi nevoiţi să le elibereze în caz de disponibilizare. “Trebuie să ne lăsaţi timp ca să găsim o soluţie de rezolvare a celor care rămîn fără locuinţă, astfel încît să putem să le oferim noi o locuinţă pentru a putea trăi în condiţii normale. Această perioadă am dori să fie extinsă pentru fiecare caz în parte pînă la rezolvarea lui”, i-a spus Tusac vicepreşedintelui DMHI. În finalul discuţiei, vicepreşedintele DMHI a declarat: “Şantierul din Mangalia trebuie să reziste prin forţe proprii. Lucrăm din greu la planul nostru de supravieţuire. Şansele sînt mici, dar sînt încrezător că societatea va supravieţui. Sînt convins că personalul TESA, muncitorii, managerii sînt alături de acest program. Împreună cu autorităţile locale vom colabora pentru a rezolva cazurile critice. Ne vom sprijini reciproc pentru a rezolva orice situaţie”.