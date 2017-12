MANGALIA - O nouă repriză de scandal în sînul autorităţilor locale

Situaţia din Consiliul Local Mangalia tinde să se transforme într-o veritabilă telenovelă, care pare să nu aibă final. Vineri s-a consumat un nou act din scandalul iscat între primarul Claudiu Tusac şi zece consilieri locali, reprezentînd PD-L, PRM, PC şi PNL. Totul a plecat de la intenţia celor 10 consilieri locali, aflaţi în opoziţie faţă de conducerea administraţiei locale, de a intra în Primărie. În momentul în care consilierii au dorit să pătrundă în sediul instituţiei, aceştia s-au lovit de agentul Poliţiei Comunitare, care le-a cerut aleşilor actele de identitate şi motivul prezenţei în instituţie. De aici şi pînă la declanşarea scandalului nu a fost decît un pas. Potrivit Biroului de presă al Primăriei, cîţiva consilieri locali au apărut la uşa instituţiei la ora 9.00, „ameninţînd agentul de serviciu al Poliţiei Comunitare că îl vor concedia dacă nu li se permite accesul”. Reprezentanţii administraţiei locale au precizat că motivul era o presupusă şedinţă extraordinară care ar fi fost convocată de consilierii locali. „Facem precizarea că o aşa-zisă şedinţă extraordinară a fost convocată pentru data de 21 februarie 2009, ora 9.00, adică sîmbătă, din nou o zi nelucrătoare. Probabil consilierii nărăvaşi au uitat să consulte calendarul cînd au semnat Convocatorul şedinţei sau afacerile nu le permit să se întîlnească decît în zilele de odihnă ale altora. Pentru binele lor, le recomandăm să citească atent orice document înainte de a semna, nu cumva să iscălească la un moment dat propria demisie. Consilierii Viorel Oleniuc (demisionar din funcţia de consilier din septembrie 2008), Vasile Olan şi Anghel Ion au forţat uşa de la intrarea Primăriei Mangalia şi au urcat în sala de şedinţe, unde au bruscat-o pe femeia care făcea curăţenie. După ce au întrerupt activitatea funcţionarilor publici, au ameninţat în stînga şi în dreapta, consilierii locali au ieşit din clădire fără a-şi cere scuze faţă de cei pe care i-au jignit şi admonestat pe nedrept”, se arată în comunicatul Primăriei.

De cealaltă parte, unul dintre cei zece consilieri locali implicaţi în incident, Ion Mincă, preşedintele PC Mangalia, a declarat că nu e vorba de niciun scandal, singura problemă fiind refuzul agentului Poliţiei Comunitare a a-i lăsa să intre în sediul Primăriei. „Cum un consilier local ales de cetăţeni nu are dreptul să intre în sediul Primăriei? Aşa ceva nu e posibil. Ştiam că şedinţa este mîine. Eu doar vroiam să intru la primar. Am urcat la biroul acestuia, am văzut că nu era prezent la birou şi apoi am plecat. Nu a fost nimic din scandalul pomenit de reprezentanţii Primăriei”, a spus Ion Mincă, care a adăugat că tot scandalul din jurul Consiliului Local este creat de primarul Claudiu Tusac. La rîndul său, primarul a declarat: „Încă o dată, o anumită parte a consilierilor PD-L, PRM, PC şi PNL arată că nu au nicio dorinţă de a face bine, că nu vor să participe la proiectele de promovare a turismului din sudul litoralului şi că nu au nicio înclinaţie spre a construi ceva pozitiv pentru locuitorii care i-au ales. Acţiunea desfăşurată în forţă de aceşti consilieri a fost special pregătită, pentru a arunca din nou Mangalia în gura presei, pentru a împroşca cu noroi oraşul care-şi caută drumul spre normalitate. Acum, cînd trebuie luate măsuri ferme pentru pregătirea sezonului estival, de succesul căruia depinde existenţa cetăţenilor Mangaliei şi dezvoltarea ulterioară a municipiului, consilierii crează diversiuni şi provoacă scandal fără a se gîndi la urmări. În loc să contribuie prin votul lor la construcţia viitorului municipiului, consilierii partidelor menţionate nu se gîndesc la consecinţe, ci ascultă orbeşte de „recomandările” unei persoane care nu ştie să lase în urmă trecutul şi să-şi urmeze calea. Cît timp sînt primar, voi fi permanent în slujba oamenilor simpli şi nu voi cădea în plasa lor, nu le voi acorda bunuri şi alte foloase în schimbul tăcerii şi al votului lor. Consider că cetăţenii oneşti ai Mangaliaei s-au săturat de scandaluri şi de diversiuni care aduc prejudicii imaginii oraşului. Aceşti consilieri nu reprezintă interesele cetăţenilor, ci numai interesele proprii. Am făcut ceea ce trebuie pentru oamenii oraşului. Vreau doar să fiu lăsat să-mi duc pînă la sfîrşit mandatul, în linişte, şi să îndeplinesc ceea ce am promis cetăţenilor pentru că am această datorie morală faţă de ei”, a declarat Claudiu Tusac. El a mai adăugat că speră ca totul să se termine pe 27 februarie, dată la care are loc primul termen la Tribunalul Constanţa în procesul privind dizolvarea Consiliului Local, cerere făcută de primarul Claudiu Tusac.