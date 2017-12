MANGALIA - Tusac acuză consilierii locali de urmărirea unor interese obscure

Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a declarat, într-un comunicat de presă, că este sătul de vorbe. El a spus că, aşa cum a promis în campania electorală, chiar şi fără un Consiliu Local funcţional, a reuşit să ducă la bun sfîrşit multe dintre proiectele propuse cetăţenilor în iunie 2008. „Poate am depăşit termenele propuse pentru realizare, dar aşa cum am putut, cu mici întîrzieri, am făcut lucruri palpabile, lucruri care se văd, în folosul tuturor cetăţenilor”, a spus Claudiu Tusac. El a precizat că printre proiectele sociale puse în aplicare se numără: pachete şi ajutoare pentru pensionari de şase ori pe an, suma fixă de 350 lei oferită persoanelor care împlinesc 70 de ani şi 400 lei celor care împlinesc 80 de ani, suma de 200 lei oferită familiilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, transport gratuit pentru pensionari şi cu reducere de 50% pentru copii şi familii cu venituri mici. „Merită menţionate realizări pe care consilierii aşa-zişi din „opoziţie” au încercat chiar să le stopeze, cum ar fi construirea pavilionului de vară pentru pensionari din Parcul Balnear. Şi totuşi, s-au făcut. S-au mai dat în folosinţă 4 locuri de joacă pentru copii (noiembrie-decembrie 2008) şi un teren de sport inaugurat la 25 septembrie 2009. În curînd, se vor repartiza locuinţele din cele cinci blocuri ANL, dar cu o mare dilemă. Eu înţeleg să dau locuinţe tinerilor care au nevoie de ele, cazurilor sociale, dar nu înţeleg ca acest lucru să fie condiţionat de faptul că trebuie să dau o astfel de locuinţă şi unui consilier, doar în schimbul votului său pozitiv pe proiectele mele de hotărîri, care altfel nu vor trece de Consiliul Local. Aşa procedează ei. În acest mod, consilierul local Ioan Griguţă a asigurat colegului său de partid, consilierul Paul Foleanu, continuarea contractului de închiriere a unei locuinţe pentru încă cinci ani. Mai e nevoie să amintesc că domnul Foleanu este director al SC Neptun-Olimp SA şi are multe alte proprietăţi?! Dar... aşa lucrează ei!”, a declarat primarul Mihai Claudiu Tusac. Primarul Mangaliei a adăugat că un alt proiect important pentru cetăţenii este gazul metan, la care documentaţia tehnică este în curs de finalizare, iar contractul cu societatea care se va ocupa de realizarea reţelei de distribuţie asigură instituţiilor oraşului multe facilităţi. În comunicatul de presă al Primăriei se mai arată că pentru dezvoltarea turistică a oraşului s-a finalizat o parte a promenadei de pe faleza Portului Turistic Mangalia, la standarde europene. Tusac spune că printre consilierii care fac front comun împotriva conducerii alese a oraşului se află „persoane certate cu legea”. „Paul Foleanu este cercetat penal pentru falsificarea sigiliului Consiliului Local şi face falsuri în documente, nedeclarîndu-şi veniturile reale. Ceilalţi consilieri locali nu respectă legea, de vreme ce nu recunosc nişte ordine date de Prefectul judeţului Constanţa, privind incompatibilitatea cu funcţia de ales local. Cea mai mare dovadă a faptului că aceşti „aleşi locali” aleargă numai după interese personale este faptul că în iunie 2008 erau cei mai mari duşmani ai fostului primar, pentru ca apoi să se întoarcă la Zanfir Iorguş, cu care au redevenit „cei mai buni prieteni”. Ion Mincă a pironit o campanie fulminantă împotriva lui Iorguş, pentru ca apoi să se ralieze unui grup de interese care-l presează pe primarul ales al oraşului să cedeze şi să le ofere mici „recompense” în schimbul votului lor. La fel s-a întîmplat cu Viorel Oleniuc. În decembrie anul trecut renunţa la funcţia de consilier local pentru a-şi păstra postul de manager al Sanatoriului Balnear, deci tot din motive financiare. Apoi, a revenit asupra acestei decizii cînd nu a mai avut acele interese. Fac numai circ şi scandal”, a încheiat primarul Claudiu Tusac în comunicatul de presă.