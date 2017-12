MANGALIA - Vizită a unei delegaţii oficiale din Shanghai

Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a primit vizita unei delegaţii oficiale din districtul Luwan, al oraşului Shanghai din China. Delegaţia a fost formată din şase membri, sub coordonarea directorului Comitetului de Decizie al Congresului popular din districtul Luwan din Shanghai, Jiang Jiehua. Discuţiile s-au axat pe proiectele de dezvoltare turistică a sudului litoralului şi oportunităţi de investiţii. Primarul Claudiu Tusac a prezentat cele mai importante proiecte de promovare şi dezvoltare turistică a zonei municipiului Mangalia: infrastructură (iluminat, alei pietonale, asfaltarea şoselelor, spaţii verzi), agrement şi divertisment (Western Park, Golf Park, Aqua Park, outlet), evenimente. Oaspeţii au fost impresionaţi de proiectul de dezvoltare a Portului Turistic Mangalia, în care este inclusă şi insula dintre oraş şi şantierul DMHI. La finalul prezentărilor, primarul Claudiu Tusac a afirmat: „Noi nu ştim să promovăm turistic ţara noastră. Sînt sigur că mulţi cetăţeni chinezi nici nu au auzit de România, poate doar de Ceauşescu. Dar şi noi avem poveştile şi legendele noastre, avem o ţară frumoasă şi vă invităm s-o cunoaşteţi. Prin aceste proiecte ne vom face cunoscuţi ca ţară, ca popor”, le-a transmis oaspeţilor primarul Mangaliei. Din partea invitaţilor a luat cuvîntul Jiang Jiehua: „Ceea ce am reuşit să vedem pînă acum demonstrează că România se schimbă în bine. Şi Shanghai-ul este o localitate cu o istorie foarte lungă, dar se construieşte atît de mult şi atît de repede încît a căpătat o înfăţişare futuristă, cu ajutorul fondurilor guvernamentale şi al investitorilor străini. Ştim ce înseamnă ca o regiune să fie ajutată din exterior.” Oaspeţii chinezi au apreciat că zona municipiului Mangalia are posibilităţi mari de dezvoltare şi au invitat administraţia locală să participe la un mare festival de turism, care are loc o dată la patru ani, în Luwan. Ediţia 2010 a festivalului va fi deschisă la 1 mai şi se va întinde pe o perioadă de şase luni, fiind un bun prilej de promovare a zonei turistice din sudul litoralului românesc. De asemenea, Jiang Jiehua a precizat că între Luwan şi Mangalia există multiple posibilităţi de colaborare şi l-a invitat pe primarul Mihai Claudiu Tusac să viziteze „această inimă a Shanghai-ului”, pentru a continua colaborarea începută la Mangalia. Principalele obiective ale colaborării vor fi: dezvoltarea turistică a Mangaliei, prin prezentarea posibilelor investiţii oamenilor de afaceri chinezi, şi parteneriatele cultural - educaţionale.