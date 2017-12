Mangalia a făcut curăţenie

Sute de persoane au participat, sâmbătă, la Mangalia, la ampla acţiune de curăţenie în cadrul proiectului „Let’s do it, Romania!”. S-a acţionat simultan în mai multe zone: pădurea Hagieni (liziera dinspre Limanu şi zona de nord a rezervaţiei naturale), insula Mangalia, peştera La Movile, plaja Saturn – Mangalia, pădurea Comorova, staţiunea Neptun şi Balta Mangalia. Alte grupe de voluntari au operat şi în Vama Veche. Acţiunea a fost coordonată de Primăria Mangalia, beneficiind de sprijinul societăţii de salubrizare a oraşului, care a asigurat maşinile pentru transportul sacilor cu deşeuri. Printre sponsori s-au mai aflat şantierul naval Daewoo Mangalia, precum şi organizaţii neguvernamentale. La acţiunea din sudul judeţului Constanţa au participat 734 de voluntari cu vârste cuprinse între 10 şi 60 de ani, care au reuşit să umple cu deşeuri peste 2.800 de saci, fiecare având o capacitate de 120 litri. Printre voluntari s-au aflat cadre didactice şi elevi de la Liceul Teoretic „Callatis”, Grupul Şcolar „Ion Bănescu” şi Şcoala cu clasele I - VIII nr. 5 „Gala Galaction”, dar şi muncitori, maiştri şi ingineri din DMHI, ofiţeri şi lucrători din cadrul armatei şi ai Poliţiei, funcţionari ai Primăriei, cercetători din cadrul Grupului de Explorări Subacvatice, precum şi numeroşi localnici dornici să sprijine această mişcare. „Avem nevoie de o astfel de mişcare, trebuie să creăm o nouă mentalitate, cea a omului deranjat de mizerie, a omului care respectă natura pentru că se respectă pe el însuşi şi care doreşte să trăiască într-un mediu curat. Trebuie să organizăm mai des astfel de acţiuni, să implicăm câţi mai mulţi oameni, pentru că astfel se întăreşte sentimentul apartenenţei la comunitate şi, în mod cert, cel care va strânge deşeuri va deveni un cetăţean responsabil, atent la comportamentul concetăţenilor săi, pe care îi va atenţiona ori de câte ori va remarca o atitudine neadecvată a acestora referitor la păstrarea curăţeniei naturii şi a oraşului. În Mangalia am mai organizat sesiuni de ecologizare pe anumite zone, dar aceasta este prima acţiune de o asemenea amploare. Este pentru prima dată când am reuşit să aducem alături de noi un număr atât de mare de voluntari şi să acoperim o suprafaţă atât de întinsă. Mulţumim iniţiatorilor acţiunii şi partenerilor media, fără de care nu ne-am fi bucurat de implicarea a peste 700 de voluntari în zona Mangalia”, a declarat primarul Claudiu Tusac. Acţiuni similare cu cea de la Mangalia au fost organizate de mai multe primării din judeţ.