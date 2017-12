Mangalia, blocată administrativ

La Mangalia, proiecte importante pentru municipiu sunt blocate! Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, declară că, potrivit adresei nr. 1040 din 31 ianuarie 2010, Prefectura a atacat în contencios administrativ toate hotărârile adoptate de Consiliul Local Municipal Mangalia în şedinţa ordinară care a avut loc în 23 decembrie 2010. Tusac spune că este o decizie aberantă, luată fără nicio motivaţie, care blochează toată activitatea administraţiei locale. „Nu se pot încasa taxele şi impozitele de la populaţie, deoarece pe lista hotărârilor blocate se află şi cea privind stabilirea cuantumului acestora pentru anul 2011. Dacă nu încasăm banii de la populaţie, nu vom avea bani pentru reparaţii de drumuri, străzi, canalizare, iluminat, curăţenie în oraş, nici pentru colectarea gunoiului menajer. „Taxa de paragină”, o altă iniţiativă a mea, nu poate fi pusă în aplicare”, spune Tusac. El a adăugat că în şedinţa din 23 decembrie 2010 fuseseră aprobate şi studiile de fezabilitate pentru trei proiecte de dezvoltare a municipiului Mangalia: „Reabilitare şi modernizare tramă stradală”, „Iluminat public şi ambiental” şi „Sistem de irigaţii spaţii verzi în municipiul Mangalia şi staţiuni”. „Din cauza prefectului Palaz, care urmează orbeşte ordinele „eminenţei cenuşii” Zanfir Iorguş, sunt blocate proiectele europene de dezvoltare a Mangaliei. De doi ani, unii consilieri locali au blocat proiectul Locuinţe Ieftine pentru Tineri şi acum, când am reuşit să-i conving să voteze PUZ-ul pentru acest cartier, a intervenit Iorguş, care s-a folosit de puterea prefectului să stopeze proiectul”, a spus Tusac. El spune că din cauza atacării hotărârilor din 23 decembrie 2010, cadrelor didactice nu li se va mai deconta transportul către locul de muncă. „Palaz a dovedit că nu este decât o simplă unealtă de lucru a celor portocalii. În urmă cu o lună, Zanfir Iorguş se lăuda că va bloca toate hotărârile Consiliului Local Mangalia, pentru că-l „are la mână” pe prefect, regretabil este faptul că această afirmaţie s-a adeverit. Tot aşa se lăuda că mă va scoate din Primărie, mă va suspenda ori mă va aresta”, a încheiat primarul Tusac. Contactat telefonic, deputatul PDL Zanfir Iorguş a declarat, iniţial, că nu are habar de ce au fost atacate aceste hotărâri, dar a spus totuşi că cel mai probabil decizia este legată de faptul că la şedinţa din 23 decembrie au participat doi consilieri PDL, Ion Negrea şi Dănuţ Moldovan, care fuseseră excluşi din partid. „Ca preşedinte de filială de partid, consider că cei doi nu mai sunt membri PDL şi, drept urmare, nu mai sunt nici consilieri locali. Este o decizie definitivă la nivelul partidului. Faptul că se aprobă hotărâri cu votul a doi indivizi care nu mai sunt consilieri locali mi se pare că nu este corect”, a spus Iorguş, vorbe care au fost susţinute de Prefectură. Pe de altă parte, Tusac spune că pe ordinea de zi din şedinţa Consiliului Local din 23 decembrie 2010 nu s-a supus aprobării niciun proiect privind încetarea mandatelor de consilier pentru Ion Negrea şi de Dănuţ Moldovan, care au atacat decizia partidului de excludere.