Mangalia, fără transport în comun

Nicio şedinţă a Consiliului Local Mangalia nu se desfăşoară fără certuri, replici ironice şi jigniri. Scenariul s-a repetat ieri, în timpul şedinţei extraordinare convocată de primarul Claudiu Tusac. Cel mai „aprins” subiect al şedinţei a fost cel referitor la atribuirea în gestiune delegată a serviciului public de transport public de persoane prin curse regulate în municipiul Mangalia. Proiectul a fost iniţiat de primarul Tusac, care dorea să demareze procedurile pentru organizarea licitaţiei privind atribuirea serviciului de transport de călători, deoarece vechiul contract a expirat în ianuarie şi, drept urmare, era necesară organizarea unei noi licitaţii. Proiectul primarului s-a lovit însă de refuzul consilierilor PDL, PNL, PC şi PRM, care s-au opus, spunând că demararea procedurilor pentru încheiere de noi contracte cu firmele care asigură transportul de călători în Mangalia poate să mai aştepte încă două săptămâni, până ce proiectul va trece printr-o dezbatere publică şi prin comisia economică. În replică, primarul Tusac a spus că întârzierea acestui proiect înseamnă o lovitură pentru transportatori, care, de la 1 iunie, nu vor mai putea funcţiona legal, deoarece au expirate contractele şi autorizaţiile de funcţionare. „Ne trebuie minimum trei luni pentru a organiza licitaţiile pentru atribuirea contractelor, iar proiectul propus de mine însemna timp câştigat. Mi se reproşează faptul că nu l-am propus în Consiliului Local până acum, dar lumea trebuie să ştie că acest proiect a trebuit să fie bine documentat şi, mai mult, la începutul acestui an am fost suspendat de Prefectură şi lucrurile nu au decurs aşa cum trebuia”, a spus Tusac. După alte câteva zeci de replici în contradictoriu şi ironii din partea consilierilor opoziţiei, proiectul a fost respins. Primarul Tusac a spus că, prin acest vot negativ, proiectul va fi tărăgănat, iar cei afectaţi vor fi cetăţenii, în special cei care locuiesc în Neptun şi Olimp, care riscă să nu mai aibă cu ce se deplasa până în Mangalia. Un alt proiect respins de consilierii PDL, PNL, PC şi PRM a fost cel referitor la blocarea sau ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar. Unul dintre cei care s-au opus a fost consilierul local Paul Foleanu (PDL), care şi-a motivat gestul prin faptul că „blocarea roţilor maşinilor ar dăuna imaginii oraşului în ochii turiştilor”. Unul dintre cei care au solicitat introducerea unei astfel de măsuri a fost comandantul Poliţiei municipiului Mangalia, comisarul-şef Nicolae Pescaru, care a adresat, în scris, Primăriei, o adresă prin care cerea aprobarea acestei măsuri, pentru fluidizarea traficului, în special vara. „Străzile Mangaliei sunt mai mereu blocate de autovehicule parcate ilegal şi de aceea am cerut să fie aprobată o hotărâre de blocarea roţilor. Este o soluţie, dar nu este unica. Trebuie să se facă ceva în acest sens, mai ales pentru centrul Mangaliei, în special în zona spitalului, unde intrarea este blocată mai mereu. Poate că era mai bine să vin în faţa consilierilor să explic de ce trebuie să facem ceva împotriva şoferilor indisciplinaţi. Cred că la următoare şedinţă a Consiliului Local voi fi prezent şi îmi voi susţine cauza”, a spus Pescaru.