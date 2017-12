Mangalia, măturată de furtună

O furtună deosebit de violentă a lovit, vineri seara, sud-estul judeţului Constanța. În mai puţin de jumătate de oră, la Mangalia și în stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Saturn și Venus, vântul puternic şi ploile abundente au făcut ravagii. Copaci smulşi din rădăcini, maşini avariate, acoperişuri de case luate pe sus şi aruncate cât colo, geamuri sparte, linii de joasă tensiune rupte și drumuri blocate. Asta a lăsat în urmă un vânt de intensitate foarte mare, însoțit de o ploaie abundentă, care nu s-a manifestat mai mult de 20 de minute. Din evaluările parţiale, în zona Mangalia, vântul a luat pe sus două acoperişuri de case şi a smuls din rădăcini numeroşi copaci și semne de circulație. În cădere, pomii au avariat şi distrus cel puţin zece maşini și au spart geamurile mai multor case. În plus, câteva case din cartierul Coloniști au rămas fără curent electric, iar alte câteva beciuri au fost inundate. ”Nu am mai văzut așa ceva în Mangalia. Este un dezastru. Am convocat Comitetul local pentru situații de urgență. Am mai primit ajutorul pompierilor și firmei de salubritate Polaris SA”, a spus primarul Mangaliei, Cristian Radu. El a adăugat că o evaluare a pagubelor va fi făcută în zilele următoare. Vom reveni cu amănunte în edițiile următoare ale ziarului „Telegraf“. Mai multe imagini ale dezastrului lăsat în urmă de furtună, oferite de colegii noştri de la Neptun TV, puteti găsi atât în galeria de imagini a acestui articol cât şi pe site-ul NTV - http://www.reporterntv.ro/stire/herghelia-din-mangalia-a-fost-ravasita-de-o-tornada-galerie-foto